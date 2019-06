Siemens er et godt eksempel på en udenlandsk virksomhed, der beskæftiger mange danskere. Foto: Lars Bahl

Send til din ven. X Artiklen: Antallet af udenlandske virksomheder på Sjælland stiger støt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Antallet af udenlandske virksomheder på Sjælland stiger støt

Erhverv - 28. juni 2019 kl. 15:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

AfAnders Spanggaard

Foto: Lars Bahl

Omkring hver fjerde beskæftigede i Danmark er ansat af en udenlandsk ejet virksomhed. I Region Sjælland er procentdelen ikke helt så høj, men ser man på udviklingen fra 2011 til 2016 er der en klar vækst i antallet af udenlandske virksomheder og det antal sjællændere, de beskæftiger.

Copenhagen Capacity, der som organisation varetager investeringsfremme og regional udvikling i området Sjælland og Sydsverige, har netop offentliggjort et nyt online værktøj, hvor man i hver enkelt kommune kan dykke ned i, hvor mange udenlandske virksomheder og specialister der er i kommunen + hvor meget de bidrager med af værdi i kroner og øre!

Ser man eksempelvis på Sorø Kommune er der klar fremgang fra 2011 til 2016. I 2011 var der i kommunen 19 udenlandsk ejede virksomheder, som beskæftigede 16 procent af de privatansatte i Sorø Kommune og stod for 17 procent af de private virksomheders udbetalinger af løn og pension til medarbejdere. Fem år senere var tallene steget til 31 udenlandsk ejede virksomheder, som beskæftigede 24 procent af de privatansatte i Sorø Kommune og udbetalte 27 procent af private virksomheders løn og pension.

Rune Rasmussen, udviklingsdirektør i Copenhagen Capacity oplyser, at man har fået adgang til tallene via Danmarks Statistik, og der var flere overraskelser i materialet.

- Vi undrede os eksempelvis over, at tallene er så høje. Det kom bag på mig, at 24 procent af de beskæftigede i Sorø Kommune er ansat i udenlandsk virksomhed. Vi gik faktisk og troede, at det alene er de store byer som eksempelvis Roskilde, der er så højt oppe. Men der er vi blevet klogere, fortæller udviklingsdirektør Rune Rasmussen.

Blod på tanden

Ser man på en kommune som Roskilde, var der i 2011 110 udenlanske virksomheder, som beskæftiger 22 procent af de privatansatte og udbetaler 26 procent af de privatansattes løn og pension. Fem år senere i 2016 var antallet af udenlandske virksomheder steget til 174, men andelen af privatansatte beskæftigede var faldet til 21 procent, ligesom udbetalingen af løn og pension var faldet til 23 procent.

Det kan skyldes, at store udenlandske virksomheder med mange ansatte er flyttet væk fra Roskilde, og i stedet er flere mindre virksomheder med færre ansatte kommet til. Rune Rasmussen håber, at den høje andel af udenlandske virksomheder vil give borgmestrene endnu mere blod på tanden, når det handler om at arbejde for at tiltrække udenlandske virksomheder.

- Hvis det kun var et par procent af kommunens privatansatte, som arbejdede i udenlandske virksomheder, ville nogle borgmestre måske synes, at det ikke er så vigtigt. Men når andelen er over 20 procent, har det pludselig stor betydning for kommunens skatteindtægter, påpeger Rune Rasmussen.

Ikke i egen kommune

Det fremgår også af tallene, at selv om mange i en kommune arbejder for en udenlandsk virksomhed, er det ikke sikkert, at de arbejder i deres bopælskommune. I Faxe Kommune eksempelvis var 13 procent af de privatansatte i 2016 ansat i en undenlandsk virksomhed. Men kun 3,3 procent havde både bopæl i kommunen og arbejdede for en udenlandsk ejet virksomhed i Faxe Kommune. 18,6 procent boede i kommunen, men pendlede ud til en arbejdsplads i en udenlandsk ejet virksomhed i en anden kommune.

- Sådan er det mange steder, og det viser, at det ikke er så vigtigt, hvilken kommune den udenlandsk ejede virksomhed slår sig ned i. Det er området, der er vigtigt. Så kommunerne bør arbejde meget mere sammen om at tiltrække udenlandske virksomheder til eksempelvis Sjælland. Tallene viser jo tydeligt, at alle får noget ud af det, lyder det fra Rune Rasmussen, udviklingsdirektør i Copenhagen Capacity.