Antallet af nytilmeldte ledige under coronakrisen vokser

Torsdag var køen af ledige vokset med 47.057 personer under coronakrisen. Det var en stigning i forhold til dagen før, oplyser ministeriet.

Alene torsdag meldte 1837 personer sig ledige. Det var en stigning i forhold til torsdagen før, hvor 1128 personer blev registreret som arbejdsløse.

Det skal bemærkes, at fordi torsdag i denne uge har ligget op til et månedsskifte, så vil antallet af nytilmeldte ledige som regel også være højere.

Uanset vidner stigningen om, at konsekvenserne af coronaudbruddet på ingen måder er forbi. Det siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Vi ser også meget alvorlige tal fra vores største eksportmarked USA, hvor ledigheden næsten eksploderer, og man ser det største fald i økonomien siden finanskrisen.

- Derfor er det vigtigt, at vi med lønkompensation har sikret, at mindst 150.000 bevarer deres fulde løn, mens de er sendt hjem, siger ministeren i en skriftlig kommentar.

Torsdag var 178.673 meldt ledige herhjemme. Det er altså en stigning på 47.057 personer, siden coronakrisen for alvor ramte Danmark.

Mange virksomheder har prøvet at fastholde deres medarbejdere ved at søge om kompensation for at sende dem hjem med løn under krisen.

Tal fra Erhvervsstyrelsen viser, at virksomhederne har ansøgt om minimum 6,7 milliarder kroner i lønkompensation. Tallene går frem til 27. april, så der er mulighed for, at beløbet er steget en smule siden.

Det er dog ikke alle virksomheder, der vælger at benytte muligheden.

Selv om dagligvarekoncernen Salling Group er berettiget til det, har den valgt ikke at søge om kompensation for at sende flere hundrede medarbejdere hjem med løn.

Det skyldes ifølge Per Bank, administrerende direktør i Salling Group, at andre virksomheder har mere brug for støtten.