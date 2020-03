Antallet af nye ledige fortsætter kurs mod normalt niveau

Antallet af nye ledige i Danmark fortsatte mandag med at nærme sig et normalt niveau under coronakrisen. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.

4557 personer meldte sig mandag ledige. Et gennemsnit for den samme ugedag i den samme uge i de foregående fem år lyder på 3165 nye ledige. Det er det, der i opgørelsen kaldes en normal dag.