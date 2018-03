Antallet af lønmodtagere er oppe at kysse førkrise niveau

- Stigningen i antallet af lønmodtagere i det seneste kvartal skyldes især flere lønmodtagere i private virksomheder.

- I denne sektor steg antallet af lønmodtagere således med 11.600 personer fra tredje kvartal 2017 til fjerde kvartal 2017, skriver Danmarks Statistik.

Der er dog også en stigning i antallet af ansatte i det offentlige til 824.923. Den er dog faldet betydeligt siden krisen.

- Den offentlige beskæftigelse var i fjerde kvartal 2017 33.100 lavere end i andet kvartal 2010, hvor den toppede, skriver Danmarks Statistik.

Antallet af lønmodtagere toppede i andet kvartal 2008, hvor der var 2.720.276 lønmodtagere i Danmark. Krisen sendte tallet ned til 2.542.277 i tredje kvartal 2012.

Udviklingen siden krisen har dog langt fra været jævnt fordelt over hele landet.

- Således var antallet af lønmodtagere i fjerde kvartal 2017 højere i landsdelene Byen København, Københavns omegn, Østjylland og Østsjælland, men lavere i de øvrige landsdele end i andet kvartal 2008, skriver Danmarks Statistik.

I København er der 10,3 procent flere lønmodtagere end før krisen mens tallet i Vest- og Sydsjælland var 8,3 procent færre.

- Det er ubetinget en god nyhed, at beskæftigelsen er stigende. For det viser, at vi er inde i et opsving, og at tiderne fortsat er gode.

- Ledigheden er også faldende, men den falder ikke i det omfang, som man kunne have håbet på. Sagt på dansk, så betyder det, at godt nok er flere i beskæftigelse, men der er ikke noget, der så at sige kommer fra bænken, skriver chefkonsulent i Dansk Erhverv Peter Halkjær i en kommentar til tallene.