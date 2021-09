Antallet af konkursramte virksomheder er rekordlavt

I august har rekordfå virksomheder måttet lukke som følge af en konkurs.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Samlet har der i august været 120 konkurser blandt aktive virksomheder. Det er det laveste siden 2009, hvor statistikbanken begyndte sin nuværende måde at opgøre udviklingen på.

En konkurs dækker over den juridiske proces, der starter, når det konstateres, at for eksempel en virksomhed ikke vil være i stand til at betale sine kreditorer.

Kreditorer kan indgive en konkursbegæring. Det kan også virksomheden selv, hvis den vurderer, at den ikke kan betale sine kreditorer.

Seniorøkonom i Dansk Erhverv Kristian Skriver kalder det en "fremragende nyhed", at så få virksomheder har måttet drejet nøglen om.

- Det sætter to streger under, at dansk erhvervsliv er kommet flyvende ud af vinterens nedlukning.

- Salget er generelt steget pænt i forbindelse med genåbning og har dermed givet mange nødlidende virksomheder et tiltrængt skub ud af vinterens nedlukning, siger Kristian Skriver i en skriftlig kommentar.

Foruden genåbningen og de større indtægter derfra har mange virksomheder også nydt godt af økonomisk støtte ydet af staten.

Ifølge Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri, ville mange flere virksomheder være gået konkurs, hvis ikke de havde haft adgang til kompensation og låneordninger.

- Netop de mange lån fra staten kan betyde, at vi skubber en del konkursbegæringer foran os, siger Allan Sørensen i en skriftlig kommentar.

De rekordfå konkurser i august har resulteret i 331 tabte job. Også det er det laveste siden 2009, viser tallene fra Danmarks Statistik.

En anden opgørelse fra statistikbanken viser, at der i august har været 119 tvangsauktioner. Det er flere end måneden få, men stadig på et lavt niveau historisk set.

En kreditor - for eksempel en bank eller et realkreditinstitut - kan begære en bolig solgt på tvangsauktion, hvis boligejeren ikke betaler renter og afdrag på et lån som aftalt.