Antallet af jobannoncer er det højeste siden finanskrisen

Mange virksomheder står dog også i en situation, hvor de har svært ved at få ansat de folk, de har brug for. Det viser nye tal fra Jobindex.

Efter at den danske beskæftigelse sidste år fik et hårdt slag af coronakrisen, er det gået den rigtige vej, og flere er kommet tilbage i job.

I juni var der 31.600 jobannoncer på Jobindex, der er landets største jobportal. Tallet er korrigeret for normale sæsonudsving.

De 31.600 annoncer er det højeste tal siden februar 2008, hvor finanskrisen lå og ulmede i den ikke så fjerne fremtid.

Ifølge Niklas Praefke, cheføkonom i Ledernes Hovedorganisation, er det høje antal af jobannoncer et udtryk for, at mange virksomheder har fået travlt, efter at de har fået lov til at genåbne.

Det gælder blandt andet for restauranter, frisører og oplevelsesindustrien, som også er blandt de brancher, hvor der særligt søges medarbejdere.

- Hvor de sidste år måske har afskediget en masse medarbejdere, så skal de nu til at ansætte dem igen, fordi de simpelthen har brug for flere hænder, efter at de har slået dørene op igen, siger Niklas Praefke.

Også inden for bygge- og anlægsbranchen er der lige nu brug for flere hænder, fremgår det af annoncerne hos Jobindex.

For virksomhederne kan der ligge et stort problem i ikke at finde de folk, der er behov for, forklarer økonomen.

- Hvis de ikke finder de folk, de har brug for, så risikerer de at måtte sige nej til nye ordrer - simpelthen fordi de ikke har folk nok til at tage nye ordrer ind.

- På den måde kan det godt skade væksten og beskæftigelsen, siger Niklas Praefke.

Fra flere sider er der allerede blevet advaret om, at manglende arbejdskraft kan bremse den økonomiske vækst, som Danmark ellers kigger ind i de næste år.

Eksempelvis advarede Dansk Erhverv og Dansk Industri om det i juni i forbindelse med de økonomiske vismænds seneste rapport om udsigterne for dansk økonomi.