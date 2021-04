Antallet af danskere med aktiesparekonto stiger 160 procent

Det viser opgørelse fra Finans Danmark, der er interesseorganisation for finanssektoren.

Birgitte Søgaard Holm, direktør for investering og opsparing i Finans Danmark, vurderer, at en ændring af loftet for indskud har fået flere til at oprette en konto.

1. juli blev loftet for, hvor meget man kan skyde ind på aktiesparekontoen, hævet fra 50.000 til 100.000 kroner. Dermed er der større potentiel værdi i at bruge kontoen.

- Den væsentligste årsag er, at loftet er blevet hævet. Vi tror, at det har fået flere om bord.

- Derudover har corona helt klart spillet ind. Mange har haft flere penge mellem hænderne, fordi der har været færre forbrugsmuligheder og udbetaling af feriepenge, og så har mange nok også haft mere tid til at tage stilling til deres privatøkonomi, siger hun.

På en aktiesparekonto bliver afkastet af ens investeringer hvert år beskattet med 17 procent.

Det er anderledes, end hvis man investerer på et normalt depot i banken, hvor man først betaler skat af afkastet, den dag man sælger.

Her er skatten til gengæld 27 procent for de første 56.500 kroner, mens alt over bliver beskattet med 42 procent.

Selv om der har været en markant stigning i antallet af aktiesparekonti det seneste år, er antallet langt fra det niveau, som var forventet, da den blev præsenteret af den daværende VLAK-regering i 2017.

Dengang var forventningen hos Skatteministeriet, at der ville komme 900.000 konti.

I den oprindelige politiske aftale lå det dog i kortene, at loftet gradvist skulle hæves til 250.000 kroner, men det har der ikke været flertal for i det nuværende Folketing.

- Vi kan se, at dem, der har aktiesparekontoen, udnytter loftet, så vi vurderer, at loftet er en væsentlig forklaring på, siger Birgitte Søgaard Holm.