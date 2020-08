Antal tomme butikker stiger: Når højeste niveau i 17 år

Det er 6,8 procent af det samlede udbud, hvilket er det højeste niveau, siden portalen begyndte at føre statistik med området i 2003.

Det nye lavpunkt kommer oven på coronakrisen, som har givet store hug til den globale og danske økonomi.

Ifølge Per Nyborg, partner i Institut for Center-Planlægning, der rådgiver om detailhandel, har krisen givet flere nødlidende butikker det sidste skub.

- Jeg ser det som en følge af, at mange butikker inden coronaudbruddet ikke havde det for godt.

- Når man så bliver skubbet ud over kanten af, at man mister kundegrundlaget i en periode, så er der mange, der ikke har kunnet stå distancen, vurderer han.

For at mindske spredningen af coronavirus blev der i midten af marts indført restriktioner, som lukkede flere butikker ned.

Det har ramt flere butikker hårdt, selv om der er blevet indført hjælpepakker med lønkompensation.

De står dog snart til at udløbe, og det kan ifølge Per Nyborg betyde, at der i den kommende tid vil komme endnu flere tomme butikker.

- Jeg er bange for, at når nogle af de lønpakker og den kompensation, som virksomhederne har kunnet søge, falder væk, så vil der være nogle, der bliver indhentet af, at de ikke kommer op på det niveau, de skal for at kunne overleve på længere sigt.

- Det kan betyde, at vi får en ny bølge af lukninger eller omdannelser af butikker, vurderer Per Nyborg.

Blandt andet dagligvarebutikker og byggemarkeder har øget omsætningen under krisen, mens frisører og spisesteder omvendt har haft det hårdt.

Flere virksomheder har måttet kaste håndklædet i ringen. Det gælder blandt andet boghandlerkæden Arnold Busck, og 13 Dalle Valle- og Cafe A-spisesteder.