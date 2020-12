Andelen af kvinder i erhvervstoppen er den samme som i 2014

Fem år før - i 2014 - sad der kvinder på knap 18 procent af posterne. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Det er nedslående, at udviklingen stort set er gået i stå. Det mener Berit Toft Fihl, politisk chef hos fagforeningen Lederne.

- Der er brug for, at vi får alle talenter i spil, og når det kun er lidt over hver sjette bestyrelses- eller direktionsmedlem, der er kvinde, vidner det om, at vi ikke udnytter talentmassen af dygtige og skarpe kvinder godt nok.

- Det skal vi have gjort noget ved nu, siger hun i en kommentar.

Noget af det, der ifølge Berit Toft Fihl bremser kvindernes vej til toppen, er, at de tager størstedelen af barslen.

Det kan derfor sætte gang i udviklingen, hvis det fra politisk hold sikres, at perioden med offentligt betalte barselsdagpenge deles mere ligeligt.

Det handler dog også om at ændre uddannelsesmønstrene.

- For eksempel er det vigtigt at få flere kvinder ind på STEM-uddannelserne, så vi på længere sigt får skabt et fundament og en mere ligelig fordeling i STEM-jobbene og -topposterne, hvor kvinderne er kraftigt i undertal, mener hun.

STEM er en engelsk forkortelse for de videregående uddannelser inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik.