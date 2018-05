Analytiker: Stigende oliepriser rammer danskernes købekraft

- Når olieprisen stiger, så skal husholdningerne bruge flere penge på benzin, fyringsolie og diesel - de her ting, som er svære at undvære på den korte bane.

Det er dårlige nyheder for dansk økonomi, at prisen på en tønde nordsøolie nu er steget til over 80 amerikanske dollar.

- Vi kommer til at bruge flere penge på benzinstationen, og så har vi jo færre penge at bruge på andre varer.

- Så det reducerer vækstmulighederne i dansk økonomi og trækker cirka 0,3 procent ud af det danske bruttonationalprodukt (bnp), siger han.

Med den seneste prisstigning er oliepriserne steget med omkring 30 procent i forhold til prisniveauet i 2017.

Der er ifølge Jan Størup Nielsen flere årsager til de stigende priser, men de primære grunde skal findes i et faldende udbud.

- Organisationen for Olieeksporterende Lande (Opec) er blevet enige om at begrænse udbuddet af olie for at presse prisen op, og det er faktisk lykkedes meget godt for dem.

- Men der er stadig ret godt gang i verdensøkonomien, så efterspørgslen er forholdsvis høj.

- Samtidig har USA genindført sanktioner mod Iran, der gør det sværere for iranerne at eksportere deres olie, så det begrænser også mængden af olie på markedet, hvilket igen presser prisen op, siger Jan Størup Nielsen.

Prisen på olie faldt drastisk i 2014, og det skabte problemer for oliebranchen - herunder producenter i den danske del af Nordsøen og den danske stat, der ikke fik så store indtægter som ventet.

I starten af 2016 var prisen på nordsøolie faldet til under 40 dollar.