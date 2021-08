Analytiker: SAS fejrer jubilæum med svære fremtidsudsigter

47 dage senere fløj det første interkontinentale SAS-fly fra den svenske hovedstad, Stockholm, til den amerikanske millionby New York City.

I de kommende år var SAS et af selskaberne, der var med til at sætte standarden for luftfartsindustrien.

Det siger Jacob Pedersen, som er aktieanalysechef og luftfartsanalytiker ved Sydbank.

- Tilbage i 1980'erne under Jan Carlzon (tidligere SAS-direktør, red.) var SAS et luftfartsselskab, der var med til at sætte standarden for, hvad man kunne, og hvordan man gjorde - også på europæisk plan.

- Efterfølgende er man blevet budt op til dans af lavprisselskaberne, der har gjort det alvorligt svært for SAS, siger Jacob Pedersen.

SAS skriver i et mailsvar til Ritzau, at selskabet er glade for at kunne fejre 75-års-fødselsdag søndag.

- I betragtning af at virksomheden stadig mærker virkningerne af pandemien, vil der ikke være så meget tumult som tidligere jubilæer, men der vil være forskellige festligheder i løbet af efteråret, skriver SAS.

Og især coronapandemien har sat sit aftryk på selskabet, mener Jacob Pedersen.

Mange firmaer har skiftet de lange erhvervsrejser ud med zoommøder, og det kan mærkes på flyselskabets indtægter.

- Fremadrettet er det et meget hårdt miljø, der venter SAS. Der bliver hård konkurrence, og SAS' vigtigste indtægtskilde - de forretningsrejsende - vil efter alt at dømme flyve væsentligt mindre i fremtiden, siger Jacob Pedersen.

Desuden, siger han, driver SAS flyselskab i Skandinavien, hvor omkostningerne ved at drive virksomhed er større end stort set alle de lande, som deres konkurrenter har base i.

Og hvis SAS skal kunne fejre jubilæum igen om 75 år, er det præcis de to faktorer, der er afgørende.

- Man skal sikre sig, at man bliver ved med at være de skarpe på forretningsrejsende, og at man vinder markedsandelene der. Og så er man nødt til at have en hånd på omkostningsstyrepinden, siger Jacob Pedersen.