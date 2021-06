Analytiker: Novo kan stå med nøglen i fedmebehandling

Novo Nordisk har et stærkt kort på hånden til at åbne et potentielt kæmpestort marked for medicinsk behandling af fedme.

Vurderingen kommer, efter at den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, fredag godkendte den danske medicinalkæmpes nyeste fedmemiddel.

Midlet er døbt Wegovy og har i studier vist sig at kunne sænke vægten med 15-18 procent. Det skal tages via en injektion.

- Man kan betegne det som nøglen til at åbne et potentielt kæmpe marked.

- Der har manglet et effektivt middel, men nu har man et med en vægtreducerende effekt på 15-18 procent. Det står i skærende kontrast til de midler, der i forvejen er på markedet, siger Søren Løntoft Hansen.

Novo Nordisk har i forvejen fedmemidlet Saxenda, men her er vægttabet nede på 5-8 procent.

Søren Løntoft Hansen peger på, at der er 650 millioner personer på verdensplan, som har et BMI over 30.

Selve markedet for medicinsk fedmebehandling vurderes dog kun at være ti milliarder kroner om årligt, fordi kun en lille del af overvægtige for medicinsk behandling.

Til sammenligning har markedet for diabetesbehandling, der er Novos primære forretningsområde, en værdi af 600 milliarder kroner om året. Der er 450 millioner diabetikere på verdensplan.

- Fedmemarkedet er begrænset af den opfattelse, der er om fedme - både blandt de overvægtige selv og læger, hvor man ser sund kost og motion som den eneste løsning.

- Der er en tendens til, at det er begyndt at ændre sig, og at man begynder at behandle fedme som en sygdom, og vi ser også, at flere og flere lande begynder at give tilskud til fedmebehandling, siger Søren Løntoft Hansen.

Søren Løntoft Hansen forventer, at salget af Wegowy kan nå 18 milliarder kroner om året, når det topper.

Generelt set ser han behandling af fedme som et kæmpe forretningsområde for Novo.

- Der er store muligheder, hvis man formår at åbne det her marked.

- Ud over det her middel er Novo Nordisk ved at udvikle nogle midler, som er endnu bedre og på sigt måske vil kunne måle sig med en fedmeoperation, og så begynder man virkelig at have et stærkt kort, siger Søren Løntoft Hansen.

Novo Nordisk har også ansøgt om at få en godkendelse af midlet til fedmebehandling hos Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, men det ventes først afgjort omkring årsskiftet.