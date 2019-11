Danske flypassagerer har udsigt til færre langdistanceruter og færre billige billetter fra Københavns Lufthavn, efter at Norwegian har valgt at afvikle ruterne til USA og Thailand fra København. (Arkivfoto)

Analytiker: Norwegians træk giver færre billige flybilletter

Norwegian lukker ned for flere af sine langdistanceflyvninger, og det kommer til at betyde færre muligheder og færre billige billetter for danske kunder.

Sådan lyder det fra Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef og tæt følger af luftfartsbranchen hos Sydbank, efter at Norwegian har besluttet at afvikle sine ruter til USA og Thailand fra København.

- Det kommer først og fremmest til at betyde færre ruter. Det kommer efter alt at dømme også til at betyde færre billige billetter ud af Københavns Lufthavn, når vi taler langdistanceflyvninger.

- Det er noget af det, som Norwegian har bragt ind i Københavns Lufthavn, og som man i og for sig også har bragt til hele Europa, siger Jacob Pedersen.

Norwegian forklarer lukningen af langdistanceruterne med efterspørgslen i de forskellige markeder og driftsudfordringer med Rolls-Royce-motorerne på selskabets Dreamliner-fly.

Ved siden af afviklingen af langdistanceflyvningerne fra København kommer Norwegian også til at droppe sine langdistanceflyvninger til USA og Thailand fra Stockholm.

Selskabet understreger dog, at det fortsat vil være muligt at komme til USA fra Oslo.

Samtidig har Norwegian flere daglige flyvninger til London, hvorfra det for danske passagerer stadig vil være muligt at komme til eksempelvis Thailand.

Grundlæggende skal beslutningen om at skære langdistanceflyvningerne fra København og Stockholm ses som et værktøj til at forbedre indtjeningen, der i noget tid har været haltende for Norwegian.

- Norwegian kan godt se, at passagertallene er væsentligt større andre steder end i København.

- Det gør det lettere for Norwegian at fylde flyene på andre destinationer, og ved at samle langdistanceforretningen de her steder kan man skære nogle omkostninger væk.

- Det er også en øvelse for Norwegian i at løfte indtjeningen, som er det, selskabet har så hårdt brug for, siger Jacob Pedersen.