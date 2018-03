Analytiker: Norwegians indtjening er kollapset

Derfor forsøger flyselskabet nu at rejse penge ved at udstede nye aktier i selskabet for 1,3 milliarder norske kroner, svarende til 1 milliard kroner.

Det forklarer aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank.

- Norwegian har været igennem et indtjeningsmæssigt kollaps af gigantiske dimensioner hen over de seneste år.

- Det har efterladt selskabet i en meget skrøbelig dimension. Det reagerer man på nu ved at få ny kapital ind, så man kan købe nye fly, siger han.

Norwegian oplyste tirsdag, at det ved en såkaldt rettet aktieemission, altså et salg af nye aktier i selskabet til en afgrænset gruppe af investorer, vil forsøge at rejse ny kapital.

Det skal bruges til at øge konkurrenceevnen og til at beskytte nuværende og kommende investeringer, lyder det i meddelelsen.

Ifølge Jacob Pedersen er de penge, som Norwegian forsøger at rejse, dog ikke alene nok til at redde selskabet.

Flypassagererne skal dog ikke frygte at måtte undvære Norwegians billige flybilletter - endnu.

- Passagerne skal være rigtig glade for, at det her sker, for det betyder, at det vil være billige Norwegian-billetter i omløb i en rum tid endnu.

- Men man skal også være opmærksom på, at når man ser den hastighed, som Norwegians indtjening kollapser med i øjeblikket, så er det ikke, fordi de køber sig specielt lang tid ved at hente en milliard kroner, siger han.

Norwegian, der kom ud af 2017 med et underskud på knap 300 millioner norske kroner, har ligeledes været ramt af udfordringer i årets første kvartal.

Her har en højere brændstofpris end ventet og en stærk euro haft negativ indvirkning på selskabets omkostninger, lyder det fra flyselskabet i meddelelsen.

Aktieemissionen er startet tirsdag klokken 17.00. Den løber frem til onsdag klokken 8.00.