Analytiker: Norwegian fjerner største knast i redningsaktion

Meldingen kommer, efter at det norske flyselskab fredag fik godkendt sin redningsplan af en dommer i Irland.

- Vi er gået fra en situation, hvor det var meget sandsynligt, at de bliver reddet, til at det nu er meget, meget usandsynligt, at de ikke bliver reddet, i og med at de har fået kreditorerne til at gå med, og planen er godkendt, siger Jacob Pedersen.

Processen med at redde Norwegian er foregået i Irland, da en stor del af selskabets fly og gæld er registreret i landet.

Redningsplanen betyder, at Norwegians kreditorer går med til kun at få en lille del af deres tilgodehavender.

Næste skridt er, at planen også skal godkendes i Norge. Det ventes at kunne være på plads midt i april.

For at Norwegian kan blive reddet, skal flyselskabet derudover skaffe 4,5 milliarder norske kroner i frisk kapital.

Den norske stat har tidligere meldt ud, at den er klar med de 1,5 milliarder i form af et kriselån, men derudover skal private investorer også skyde penge i flyselskabet.

- Det ligner, at den største sten på vejen mod redning, er ryddet af vejen. Men man må ikke glemme, at Norwegian fortsat ikke er i mål endnu, for de mangler fortsat at skaffe nogle milliarder i kassen, siger han.

En del af redningsplanen har været, at 34.000 kunder med tilgodehavender for aflyste flyrejser, ikke får deres penge.

Langt de fleste Norwegian-kunder - omkring 98 procent - har dog fået penge retur for aflyste rejser under coronaudbruddet.

Norwegian var inden coronakrisen omkring 10.000 ansatte. I fremtiden forventer selskabet at være omkring en tredjedel.

For de danske flyrejsende vil man dog ikke opleve den store forskel, vurderer Jacob Pedersen.

- Norwegian vil rejse sig fra asken som et flyselskab, der vil have mange af de samme ruter fra Danmark ud i Europa som tidligere.

- Det er klart, at det vil være en gradvis proces, fordi flyruterne skal genstartes efter corona, siger Jacob Pedersen.