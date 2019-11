Analytiker: Mærsk-medvind til havs kan hurtigt få en ende

Mærsk har fredag præsenteret et regnskab, der viser, at koncernen er blevet endnu bedre til at presse penge ud af markedet for at fragte containere til havs.

Både Sydbanks analytiker Mikkel Emil Jensen og Mærsk selv spår, at markedet for containerfragt til havs de næste år bliver sværere og sværere.

- Det er positivt, at medvinden kommer af Mærsks egne initiativer. Det er ikke, fordi markedet begynder at blive bedre. Det har i lang tid og vil også i fremtiden været et udfordret marked, siger Mikkel Emil Jensen.

- Der kommer i fremtiden aftagende vækst og stigende brændstofkrav, der får priserne til at stige kraftigt.

Mærsk har i sit regnskab fredag skruet ned for forventningerne til, hvor stort et marked der er at kæmpe om. Det skyldes udsigterne til en lavere vækst globalt og en lavere verdenshandel.

USA og Kinas handelskrig hjælper heller ikke.

Til TV2 News siger Mærsk-topchef Søren Skou også, at koncernen ikke "behøver" at blive større på containerfragt til havs. Han vil hellere fokusere på at tjene så mange penge på det som muligt.

Derimod håber Mærsk at vokse kraftigt på den del af containerfragten, der foregår over land og i luften. Og her viste fredagens regnskab de måske mest holdbare gode nyheder for Mærsk ifølge Mikkel Emil Jensen.

- Mærsk vil gerne mere ind over land kort sagt. Der viser de en flot indtjening. Den overstiger kraftigt udviklingen i omsætningen. Det vidner om, at der er en stærk kontrol med omkostningerne.

Han hæfter sig også ved, at selv om markedet for fragt gennem luften skrumper, har det ikke spændt ben for Mærsks vækst.

- Det er positivt, at Mærsk er på rette vej med den nye strategi. Men der er stadig lang vej igen, siger Mikkel Emil Jensen.