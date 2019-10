Analytiker: Det er et meget svært job at være B&O-direktør

Det vurderer Per Hansen, der er investeringsøkonom hos børsmægleren Nordnet, efter at Bang & Olufsen tirsdag har meddelt, at direktør Henrik Clausen stopper og bliver erstattet af svenskeren Kristian Teär.

Bang & Olufsen har svært ved at sælge nok produkter til, at der samtidig er ro til at kunne udvikle nye.

- Det har været en rigtig svær og stor opgave for Henrik Clausen, og det bliver det også for den nye direktør.

- Når man kigger på en virksomhed som B&O, så er udfordringen, at selskabet ikke tjener nok til, at der kan lægges nok til side til at investere i nye produkter. Den ro er der aldrig. Der er altid stress, siger Per Hansen.

Det er ifølge B&O's bestyrelsesformand Henrik Clausens eget ønske at stoppe.

Skiftet kommer efter en periode på 11 måneder, der har budt på tre nedjusteringer. Aktien er faldet 75 procent.

Ifølge Per Hansen er B&O's position blandt forbrugerne ikke den samme, som den tidligere har været.

- Verden har ændret sig. For 20, 30 eller 40 år siden købte man et tv fra Bang & Olufsen, som så holdt 10-15 år.

- I dag går udviklingen meget hurtigere, og hvis man ikke er på den opgraderingsvogn som for eksempel Apple med iPhones, så er det svært, siger Per Hansen.

Han mener, at Bang & Olufsen er oppe mod nogle store spillere, som på sigt kan være sværere at konkurrere mod.

- B&O skal hele tiden bevæge sig på et marked, hvor de ikke bare kan lukrere på deres gode design og gode lyd.

- Konkurrenterne er kommet tættere på med stærke produkter, og forbrugerne er blevet mere krævende, siger Per Hansen.

Ifølge Per Hansen står den nye B&O-direktør, Kristian Teär, over for en svær opgave.

- Han skal forsøge at skabe en turnaround, men hvis det ikke lykkes, må opgaven være en plan B, der kunne være at gå sammen med en anden aktør, siger Per Hansen.