Amerikanske sanktioner gør indhug i Huaweis omsætning

Ifølge Xu er USA's regering i gang med en "strategisk og langsigtet " kampagne rettet mod selskabet, som vil gøre det vanskeligere for Huawei at "overleve og få fremgang".

- Overlevelse bliver vores førsteprioritet i 2020, udtaler Xu i meddelelsen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

USA påstår, at teleudstyr fra Huawei udgør en sikkerhedsrisiko, fordi det kan bruges til at spionere mod brugere på vegne af den kinesiske stat.

Derfor blev firmaet sortlistet af USA i maj. Det har hæmmet Huaweis salg, og gjort det vanskeligere at fremskaffe vigtige komponenter, fordi amerikanske virksomheder er afskåret som leverandører.

Huawei har flere gange afvist spionagebeskyldningerne fra USA.

Huawei forventer nu at have salgsindtægter i 2019 på 850 milliarder yuan. Det svarer til knap 122 milliarder dollar. Tidligere i år estimerede selskabet en omsætning svarende til 125 milliarder dollar.

Det nye skøn for omsætningen er dog stadigvæk 18 procent højere end Huaweis omsætning i 2018.

I kølvandet af de amerikanske bekymringer har adskillige lande fravalgt Huawei til at opbygge nye telenetværk. Også selv om Huawei af brancheeksperter anses som globalt førende inden for 5G-udstyr - både på teknologi og pris.

Ledende personer fra USA's efterretningstjenester har sagt ligeud, at Huawei ikke er til at stole på.

Herhjemme kom Huawei tidligere i december i overskrifterne, fordi Kinas ambassadør i Danmark ifølge Berlingske angiveligt havde forsøgt at lægge pres på Færøerne for at vælge Huawei til at opbygge et 5G-mobilnet.

Berlingske skrev også, at Danmark skulle have lagt pres på Færøerne for at fravælge Huawei, men det blev efterfølgende afvist af Udenrigsministeriet i København.