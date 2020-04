Amerikansk virus-hamstring giver stigende salg i Costco

Det stigende salg er kommet, efter at coronakrisen har fået kunder til at hamstre essentielle varer under nedlukningen af USA.

Særligt onlinehandlen er steget markant. I forhold til marts sidste år er salget på internettet steget med 48,3 procent.

Costco har 787 varehuse i verden, herunder 547 i USA og Puerto Rico. Salget i supermarkederne alene steg med 11,7 procent i marts sammenlignet med samme måned sidste år.

Salget for selskaberne bag de to andre store varehuskæder i USA, Walmart og Target, steg også med et tocifret procenttal i marts.

Costco har ligesom mange andre supermarkedskæder verden over sat restriktioner på antallet af produkter per kunde under coronakrisen.