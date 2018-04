Amerikansk storbank får igen milliardbøde for svindel

Efter finanskrisen blev den amerikanske storbank Wells Fargo hyldet for at have stået uden for den ulovlige og risikofyldte adfærd, der kostede andre banker milliarder i bøder.

Wells Fargo indgik fredag et forlig med de amerikanske myndigheder, der betyder, at banken skal betale en bøde på en milliard dollar - 6,1 milliarder kroner - for at have bedraget hundredtusindvis af kunder.

Bøden falder, efter at det sidste år kom frem, at banken havde tvunget op mod 570.000 kunder til at købe bilforsikringer, de ikke havde brug for.

En undersøgelse har vist, at omkring 20.000 af dem blandt andet derfor ikke har kunnet betale deres billån og har fået deres bil indkasseret.

Sideløbende har banken også uddelt strafgebyrer til kunder med boliglån for ikke at nå deadlines, selv om det i mange tilfælde var Wells Fargo selv, der havde ansvaret for, at deadline ikke var blevet nået.

- Bøden til Wells Fargo er baseret på alvoren af manglerne og lovbruddene, den finansielle skade hos forbrugerne og bankens manglende handling, skriver Office of the Comptroller of the Currency, en af de myndigheder, der står bag forliget.

Bøden er den største, der er uddelt af myndigheden. Den tidligere rekord lød på små 200 millioner dollar. Den var også udstedt til Wells Fargo.

Bøden faldt, efter at det i efteråret 2016 kom frem, at banken mellem 2011 og 2015 havde åbnet over to millioner konti og kreditkort for kunder, der ikke havde bedt om det og ikke var vidende om det.

Det skete for at nå interne salgsmål, og kunderne blev opkrævet gebyrer for de konti, de ofte slet ikke vidste var åbnet i deres navn af bankens ansatte.

Det førte til, at den daværende administrerende direktør, John Stumpf, blev fyret sammen med flere andre direktører og 5300 ansatte.