Amerikansk skattelov er skidt nyt for Vestas

Den nye skattereform, der i weekenden blev stemt igennem Senatet i USA, gør livet sværere og dyrere for producenter af strøm fra vindmøller. Og dermed også for Vestas, der sælger vindmøllerne til producenterne.

Reformen trækker nemlig tæppet væk under de skatterabatter og tilskud til grøn energi, der har gjort USA til et af de største markeder for vindmøller i verden.

- En hurtig rundtur i kommentarer fra vedvarende energiforeninger viser, at det her virkelig er kritisk, siger Vestas-analytiker hos Sydbank Jacob Pedersen til Ritzau Finans.

- Der bliver talt om, at investeringerne i vindkraft vil stoppe næsten fra den ene dag til den anden.

En stor del af energiprojekterne bliver finansieret igennem "tax equity", der bidrog med anslået 12 milliarder dollar - 75 milliarder kroner - i 2016, oplyser han.

Skattepakken indeholder dog en ny ordning, kaldet Beat. Det er et komplekst stykke lovgivning, der gør, at en række ting skal modregnes i statsstøtten.

Med Beat-skatten kan kunderne ifølge Jacob Pedersens vurdering enten ikke udnytte skatterabatterne eller også ved de først ved udgangen af året, hvor mange af de optjente skatterabatter de rent faktisk kan udnytte.

- Det ser ud til at ødelægge investeringssikkerhed og rentabilitet, siger han og vurderer, der ikke kan ikke være meget tilbage af neglene hos aktørerne i industrien.

Deres fremtid ser ud til at være i hænderne på Kongressen, der nu skal forhandle en samlet skattereform ud fra forslagene fra både Repræsentanternes Hus og Senatet.

Og begge - vurderer Jacob Pedersen - indeholder markante forringelser af vilkårene for industrien.

Aktierne i Vestas falder mandag formiddag med 4,2 procent.

Siden regnskabet for tredje kvartal, der i starten af november gav grobund for frygt for stort prispres og den kommende skattereform i USA, er aktierne i Vestas faldet 30 procent.

Det svarer til, at selskabet er blevet 34,3 milliarder kroner mindre værd.