Amerikansk pres tager farten af Huaweis vokseværk

Den kinesiske telegigant Huawei har tirsdag fremlagt sit regnskab for 2019, hvor der fortsat var vækst, men også tydelige spor efter et amerikansk pres på at begrænse Huaweis udbredelse.

Huawei har primært to indtægtskilder: Salg af smartphones og netværk - herunder 5G. Og det særligt den sidste del, som den amerikanske regering har gjort indsigelser imod.

Den amerikanske anke går på, at den kinesiske regering bruger Huawei til at spionere og skaffe sig oplysninger fra vestlige lande. Det er anklager, Huawei afviser.

I marts fik de amerikanske bekymringer TDC i Danmark til at skifte hest og droppe Huawei som leverandør af et nyt 5G-netværk i Danmark. I stedet gik TDC over til svenske Ericsson.

Det kan aflæses i regnskabet for Huaweis danske afdeling, hvor omsætningen faldt fra over en milliard kroner i 2018 til omkring 835 milliarder kroner i 2019.

På globalt plan kunne Huawei konstateret en vækst i omsætning trods de amerikanske bekymringer.

Her har Huawei præsenteret en vækst på 19 procent i omsætning til det, der svarer til 828 milliarder kroner.

Det er lavere end de første estimater fra Huawei, men det flugter med forventningerne fra årsskiftet, hvor Huawei varslede et fald i omsætningen som følge af den amerikanske modstand.

- 2019 var et ekstraordinært år for Huawei, siger Huawei-formand Eric Xu i en pressemeddelelse.

- Trods enormt pres ude fra har vores hold fortsat med at holde fokus på at skabe værdi for vores kunder.

Efter at have øget sit overskud med 25 procent fra 2017 til 2018 landede Huawei et resultat på et beløb svarende til 60 milliarder kroner. Det er en stigning på 5,6 procent fra 2018 til 2019.