Amerikansk detailsalg i sænk: Danske job i klemme

Tal for det amerikanske detailsalg viser et fald på 8,7 procent i marts. Det er det største fald registreret på en enkelt måned, siden man i 1992 begyndte at opgøre det fra regeringens side.

Onsdag blev økonomer en smule klogere på, hvordan den amerikanske økonomi ser ud under restriktionerne for at inddæmme spredningen af coronavirus.

Detailsalg er det salg, som butikker har til forbrugere.

For at sammenligne oplevede USA i de værste måneder under finanskrisen et fald på omkring fire procent.

Tallene løber kun for marts. Det var i løbet af marts, at de forskellige delstater i USA begyndte at indføre forskellige og mere vidtgående restriktioner for at inddæmme smitten med coronavirus.

I de fleste tilfælde blev de først indført mod slutningen af marts. Derfor er tallene blot et blik ind i, hvad der er i vente i USA, forklarer Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer.

Han peger på at detailsalget og privatforbruget i USA hænger tæt sammen.

Han forventer, at USA for april og andet kvartal vil gå fra økonomisk lussing til lussing, når det kommer til arbejdsløshed, privatforbrug og økonomiens størrelse.

- Det er ekstremt voldsomt. Så vi skal nok også berede os på i april, at vi får nogle rigtig slemme tal for privatforbruget i USA.

- Den amerikanske økonomi står og falder nærmest med privatforbruget, siger han og peger på, at privatforbruget i USA udgør cirka 70 procent af økonomien. I Danmark udgør det groft sagt halvdelen.

- Så der er lagt i kakkelovnen til en massiv nedgang i amerikansk økonomi. Det er næsten kun fantasien, der sætter grænser her på den korte bane.

Dansk Erhverv er en af de to store erhvervsorganisationer i Danmark, og flere af deres medlemmer kan også let komme i klemme, hvis den amerikanske økonomi hurtigt kommer på fode igen.

- I løbet af 2019 overtog USA tronen som Danmarks største eksportmarked fra Tyskland, siger Tore Stramer.

- Vi eksporterer for knap 155 milliarder kroner direkte til USA. Det betyder, at op mod 80.000 danske job er direkte afhængig af eksporten til USA.

- Dertil kommer, at USA er den toneangivende økonomi og en nedgang vil også få en afsmittende effekt på en lang række andre markeder.