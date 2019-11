Amerikansk arbejdsmarked trodser modvind og strejke

Der blev i oktober skabt 128.000 job uden for landbruget, viser tal fra den månedlige amerikanske jobrapport.

Forventningen var, at der ville blive skabt 85.000 job ifølge de økonomer, som Bloomberg havde talt med på forhånd.

En strejke hos en af USA's store bilproducenter, General Motors, var ventet at trække tallet lidt ned. Ifølge New York Times forsvandt 50.000 ansatte fra listen af lønmodtagere som følge af strejken.

Statistikken opgøres som antallet af lønmodtagere, og da de strejkende General Motors-ansatte ikke fik løn under strejken, tæller de ikke med.

Der er fundet en løsning på strejken, og de strejkende forventes at løfte jobtallet for november, hvor de vender tilbage på arbejde.

Det viste sig dog, at det amerikanske arbejdsmarked var i stand til at skabe næsten lige så mange job som måneden før strejken til trods. I september blev der skabt 136.000.

Ifølge Mikael Olai Milhøj, der er senioranalytiker hos Danske Bank, sætter jobrapporten amerikansk økonomi i et lidt andet lys.

- En jobvækst på knap 170.000 i gennemsnit per måned i år er ikke meget forskelligt fra, hvad vi så i for eksempel 2016 og 2017, skriver han i sin analyse af tallene.

- Det er til trods for, at væksten i amerikansk økonomi er aftaget fra omkring tre procent sidste år til nu omkring to procent.

- Det er dog værd at huske på, at beskæftigelsen er en af de sidste indikatorer til at vende rundt, da der er mange faste omkostninger forbundet ved at fyre og ansætte medarbejdere.

Frederik Engholm, der er chefstrateg hos Nykredit, noterer i sin analyse, at det ikke er ligegyldigt, om der i gennemsnit skabes over eller under 100.000 nye job hver måned.

- På længere sigt skal der skabes cirka 100.000 job per måned, for at arbejdsløsheden holdes konstant, skriver han.

Det skyldes, at der konstant strømmer ny arbejdskraft ind på arbejdsmarkedet i USA. Oktober er godt et eksempel. Trods de 128.000 nye job steg ledigheden fra 3,5 til 3,6 procent.