Amerikansk alzheimersmiddel kan også blive godkendt i Europa

En stor aldrende generation kan tale for, at alzheimersmiddel også bliver godkendt i Europa, siger analytiker.

Efter en amerikansk godkendelse er der gode muligheder for, at et lægemiddel til behandling af alzheimers også kan blive godkendt i Europa.

Det vurderer senioranalytiker i Sydbank Søren Løntoft Hansen, der igennem en årrække har fulgt medicinalindustrien tæt.

Godkendelsen er blevet givet til det amerikanske selskab Biogens lægemiddel Aduhelm, som er udviklet til at behandle alzheimers.

Det er de amerikanske sundhedsmyndigheder, der har valgt at godkende midlet til brug i USA. Det vil sige, at midlet endnu ikke er godkendt i Europa.

Der er dog gode muligheder for, at det også kan blive godkendt i Europa, lyder det fra analytikeren.

Blandt andet vil de europæiske sundhedsmyndigheder kunne argumentere for, at alzheimers nok kommer til at være en voksende sygdom i fremtiden.

- Vi vil have en stor aldrende generation, som vil få alzheimers, og vi vil leve længere.

- Derfor kan de europæiske sundhedsmyndigheder også være villige til at rykke grænserne for, hvornår man godkender de her midler, siger Søren Løntoft Hansen.

Det er første gang siden 2003, at de amerikanske myndigheder har godkendt et alzheimersmiddel.

De amerikanske sundhedsmyndigheders godkendelse til midlet er sket med en betingelse om, at der skal foretages flere studier med det.

I foreløbige studier har Biogens middel vist, at det kan reducere mængderne af plaques i hjernen. Man formoder, at det er opbygning af plaques, der kan være skyld i, at personer rammes af alzheimers.

Med andre ord vil det altså sige, at midlet potentielt kan reducere sygdommen hos en alzheimerspatient.

- Det vil selvfølgelig betyde en bedre livskvalitet for patienterne. Det vil også give en bedre livskvalitet for de pårørende, siger Søren Løntoft Hansen.

Ifølge finansmediet Bloomberg News er Aduhelm allerede ved at blive vurderet egnet til godkendelse i Europa, Japan, Canada, Australien og Brasilien.

Biogen er klar til at levere midlet til de markeder, hvis det opnår godkendelse, skriver Bloomberg News.