Amerikaneres hang til cigarer giver vækst hos dansk tobakskæmpe

Den danske tobaksvirksomhed Scandinavian Tobacco Group (STG) har haft fremgang i salget under coronapandemien.

Selskabets salg endte på otte milliarder kroner i 2020. Det er en vækst på knap syv procent sammenlignet med 2019. Det viser selskabets regnskab for 2020.

- Covid-19-pandemien skabte store udfordringer i koncernens samlede forsyningskæde, men generelt set har Scandinavian Tobacco Group haft fordel af selskabets stærke online tilstedeværelse kombineret med et stigende forbrug af håndrullede cigarer i USA, siger topchef Niels Frederiksen i en kommentar til regnskabet.

Trods fremgangen i salget er overskuddet faldet med omkring 70 millioner kroner til 678 millioner kroner.

Det skyldes, at selskabet har haft engangsudgifter til at lukke fabrikker og afskedige omkring 800 ansatte sidste år i forlængelse af et opkøb af den hollandske virksomhed Agio Cigars.

Den danske virksomhed forventer højere salg i 2021. Det er igen i år også amerikanernes hang til cigarer, som forventes at sikre flere penge i kassen.

Samtidig forventer virksomhed at tjene flere penge. Ud over højere salg ventes det at ske via besparelser efter opkøbet af Agio Cigars.

STG har mere end 10.000 ansatte på verdensplan og er noteret på fondsbørsen i København.