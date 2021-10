Amerikanere fik næsten 200.000 flere job i september

Går det dårligt, kan det også være skidt for Europa og Danmark, da mange virksomheder sælger varer og tjenester til amerikanerne.

Det var forventet, at beskæftigelsen ville stige med 500.000, så septembers tal skuffer, lyder det fra Las Olsen, der er cheføkonom hos Danske Bank.

- I sig selv er det meget skuffende. Man havde forventet op mod en halv million job, siger han.

- Jobvæksten har været skuffende i månedsvis nu, og mange har sagt, at det er, fordi man har kunnet få meget høje dagpenge, eller at børn i USA har været sendt hjem. Men de forklaringer er ved at være opbrugt i september, og alligevel ser vi de her svage tal, siger Las Olsen.

- Til gengæld ser vi, at tallene har været revideret op i de foregående måneder, så alt i alt var det ikke så skuffende alligevel.

Også i august skuffede kongetallet. Dengang var det forventet, at der blev omkring 750.000 job, men det endte med kun knap en tredjedel af det forventede.

Til gengæld faldt arbejdsløsheden i USA i september til 4,8 procent. I august lå den på 5,2 procent.

- Det er første gang, at arbejdsløshedsprocenten kravler under fem procent på denne side af coronakrisen, lyder det fra Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank.

- Alene i år er fem millioner flere amerikanere kommet i arbejde. Det er i sig selv et utrolig højt tal, og USA bliver ved med at kravle op af det krater, som starten af coronakrisen skabte, siger han.

I en dansk sammenhæng er der stadig spekulationer om, hvordan de amerikanske tal vil påvirke økonomien her i landet, lyder det fra Las Olsen fra Danske Bank.

- Det er lidt uklart, hvor den amerikanske økonomi er i øjeblikket, siger han.

- Det betyder også, at den her bekymring for, om vi begynder at se rentestigninger på grund af inflationen stadig er til stede.