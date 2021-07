Amazon skuffer med salg på 708 milliarder kroner

Den globale coronapandemi med dens nedlukninger og smittefrygt har de seneste 18 måneder efterladt selskabet, der lader brugerne købe ind via dets platform og få dem transporteret hurtigt til eget hjem, i noget nær et optimalt marked.

Selv om onlinevarehuset Amazon kunne notere et salg i andet kvartal på ikke mindre end 113,1 milliarder dollar - 708 milliarder kroner, har selskabet efterladt aktiemarkedet skuffet.

Men i takt med at vacciner bliver rullet ud i USA og Europa, er kunderne så småt ved at vende tilbage til fysiske butikker, og medvinden af orkanstyrke for Amazon er løjet af.

- I de seneste 18 måneder er vores forbrugerdivision blevet hidkaldt til at levere en uset antal varer som beskyttelsesudstyr, mad og andre produkter, der har hjulpet samfund over hele kloden til at håndtere pandemiens udfordringer, skriver administrerende direktør Andy Jassy i regnskabet.

Andet kvartal, de tre måneder der sluttede med juni, har da heller ikke været en lidelseshistorie for giganten. Salget af varer steg med omkring 15 milliarder dollar til 113,1 milliarder dollar sammenlignet med året før.

Det blev omsat til et nettoresultat på 7,8 milliarder dollar, en stigning på næsten 50 procent år til år.

Fremgangen var dog mindre end ventet i aktiemarkedet. Analytikerne havde ifølge Reuters sat næsen op efter et salg på 115,2 milliarder dollar.

Og værre er det, at Amazon venter, at salget og resultatet i tredje kvartal vil blive lavere end i andet kvartal.

Samtidig har selskabet, der har en af verdens største arbejdsstyrker, mødt mere og mere modstand mod de ansattes arbejdsforhold.

Det betyder, at markedet forventer, at selskabets omkostninger vil stige.

Amazon har allerede meldt ud, at omkring en halv million medarbejdere vil få mere i løn, hvilket vil alene vil koste en milliard dollar.

Det sender aktierne i Amazon ned med over seks procent i eftermarkedet i USA.