Amazon-ejer vil bekæmpe klimaforandringer med milliarder

Den amerikanske rigmand og ejer af Amazon, Jeff Bezos, vil give ti milliarder dollar svarende til 69 milliarder kroner til at bekæmpe klimaforandringer.

Det skriver han i et opslag på Instagram.

- Klimaforandringer er den største trussel mod vores planet, skriver Jeff Bezos og fortsætter:

- Jeg vil arbejde sammen med andre både for at forstærke kendte metoder og for at udforske nye metoder til at bekæmpe de ødelæggende klimaforandringer på denne planet, vi alle deler.

I den forbindelse har han oprettet en ny fond til formålet kaldet Bezos Earth Fund. Fonden skal finansiere forskere, aktivister, ngo'er og andre indsatser, der arbejder for at beskytte jorden, skriver Jeff Bezos.

Jeff Bezos fik titlen som verdens rigeste person i 2018 med en formue på på 160 milliarder dollar. Titlen overtog han fra Bill Gates, der indtil da havde toppet listen de foregående 24 år.

I 2019 måtte Bezos dog vige pladsen for Bill Gates, der igen er verdens rigeste.

Amazon forhandler alt fra elektronik og bøger til babyudstyr og personlig pleje.

Amazon sluttede 2019 stærkt af, og i fjerde kvartal solgte selskabet for 87 milliarder dollar. I danske kroner svarer det til over 590 milliarder.

Det har tidligere vakt opsigt, at Amazon betaler meget lidt i skat.