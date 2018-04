Amazon-datter åbner kontor i Danmark

- Vi glæder os til at skabe nye job og investere i de forskellige miljøer fra vores nye kontor i København.

- Danmark har et potentiale, der ligger langt over landets størrelse, både når det gælder den højt kvalificerede talentmasse og de mange interessante virksomheder i alle størrelser, skriver chef for AWS i Norden Guido Bartels i en pressemeddelelse.

Datterselskabet er en milliardvirksomhed for Amazon med kunder som Spotify, Netflix og Philips og myndigheder som den amerikanske efterretningstjeneste CIA.

Danske virksomheder som Ørsted og Maersk Oil bruger også AWS.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) glæder sig over, at Amazon nu får en tilstedeværelse i Danmark.

- Jeg er rigtig glad for, at Amazon Web Services har valgt at åbne kontor i Danmark. Amazon er en af verdens største teknologivirksomheder, og Danmark udgør et voksende marked for deres cloud-tjenester.

- Deres udmelding bekræfter Danmarks position som en digital frontløber og et attraktivt sted at investere, skriver han i en pressemeddelelse.

Der har i flere måneder været rygter om, at Amazon var på vej til Norden. Rygterne har dog handlet om Amazons kerneforretning, nemlig salg af alt fra himmel til jord via internettet.

Amazon er et af verdens største selskaber med en markedsværdi på astronomiske 764,4 milliarder dollar - 4595 milliarder kroner.

Selskabet blev startet i 1994 af Jeff Bezos som en onlinebogbutik. Siden da har selskabet vokset sig kontinuerligt større. I 2017 omsatte Amazon for 178 milliarder dollar.