Alt til båden kommer nu under ét tag

Erhverv - 09. april 2018 kl. 07:30 Af Jesper Danscher

- Der er 405 meter til kajkanten her i Nykøbing, derfor er den gamle Ruwel-bygning i Nykøbing Sjælland ideel for vores to virksomheder, fortæller Nicolaj John Runge Kirke fra Hyllinge, der sammen med Claus Skriver Nielsen fra Odden er gået sammen om at oprette en ny virksomhed tæt på havnen i Nykøbing.

Til sammen har de næsten 25 års erfaring med at drive virksomhed, en erfaring, som Claus Skriver Nielsen har samlet den meste af. Han har drevet sin virksomhed Sailrepair i over 20 år, mens den nye makker Nicolaj John Runge har drevet sin virksomhed Shipcare i lidt over fire år.

Og det bliver de begge ved med, for selvom de har dannet et nyt selskab, der ejer bygningerne i Nykøbing, så står de stadig hver for sig for de respektive selskaber.

I den tidligere Ruwel-printpladefabrik får Claus Skriver Nielsen sin sejlsal på førstesalen. Her bliver sejl repareret, kalecher til nye igen og andet bådinventar bliver fikset.

- Jeg indretter med fleksible arbejdspladser, så jeg kan gå fra den ene til den anden opgave, fortæller Claus Skriver Nielsen.

I stueetagen til bygningen indrettes butik og kontorer, mens resten af de 2200 kvadratmeter fabriksbygninger skal være salgsareal for nye og brugte både, samt vinteropbevaring for helt op til 120 både.

- Vi kan tage både op til 20 ton. Eller sagt på en anden måde kan vi opbevare sejlbåde op til 40-45 fod, fortæller Nicolaj John Runge og tilføjer:

- De mest solgte både i Danmark er på 30 fod.

Med samarbejdet kan de to tilbyde bådejeren flere forskellige serviceniveauer.

