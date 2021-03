Alt hvad han skulle var at sidde helt stille

Se billedserie Den gamle købmandsbutik på Brøndevej er blevet til Bings Orø og rammen om Ulrik og Signe Bings købmandsbutik, café, restaurant, bageri og kulturhus. De valgte at åbne sidst i november midt i en coronatid og uden for turistsæsonen til glæde for øboerne, som har taget godt imod »de to københavnere«. Foto: Kenn Thomsen

Erhverv - 02. marts 2021 Af Margit Pedersen

Det begyndte med køb af hus på Orø for halvandet år siden. Planen var at lære at sidde stille. Men der gik ikke lang tid, så var Ulrik Bing i gang. Sidst i november 2020 åbnede Bings Orø med købmandsbutik, café, restaurant, bageri og kulturhus.

Ulrik og Signe Bing har genåbnet øens sidste købmandsbutik, der lukkede for 15 år siden. Her sælger de blandt andet hjemmelavede marmelader, sirupper, saft med og uden alkohol, krydrede olier og snapse.

Udvalget består også af biodynamisk vin, hjemme- lavede søde sager, brød og kager fra eget bageri og mad fra eget køkken.

Lige nu er det takeaway, som øboerne har taget mere end godt imod. Men parret er klar til servering i café og restaurant, når coronarestriktionerne er ophævet.

Drive og lang erfaring Måske har en og anden rystet skeptisk på hovedet af de to københavneres idé og især at åbne i en coronatid uden for turistsæsonen.

- Men vi så rigtigt, øen og øboerne har taget godt imod os. Det har dog overrasket, at mellem 50 og 60 øboere henter mad, bemærker Ulrik Bing.

Og mikset med café, restaurant, nybagt brød og »blandet landhandel« har tilhængere både blandt tilflytterne fra storbyen og mangeårige øboere.

Han og Signe Bing har 20 års erfaring i branchen. Bings-dynastiet ejer og driver Restaurant Kontikibar og Færgen Ellen på Holmen i København, og der leveres frokost til virksomheder gennem Frokosten.com.

Nye ø-arbejdspladser På en ø burde man kunne sidde på hænderne, kigge ud af vinduet og lave ingenting. Men Ulrik Bing opdagede, at der er et kreativt og aktivt øliv, og hans drive og energi flyttede med.

Da købmandsgården på Brøndevej 2 blev sat til salg, så parret muligheder, bød og endte som ejere.

Med venners hjælp begyndte de i efteråret 2020 en grundig og samtidig nænsom istandsættelse for at bevare bygningens historie som købmandsgård og butik siden 1916. Og øboere vil genkende købmand Willy Hansens desk og hylder.

Rundt omkring er der fund fra husets gemmer som gamle øl og skiltereklamer.

Med Bings Orø er der foreløbigt skabt job til to kokke, fire tjenere og tre opvaskere, Nogle er taget med fra København, andre er lokale.

Ulrik Bing er med egne ord et Rudolf Steiner-barn, og vinen på hylderne er biodynamisk fra firmaet Grønnere, som han er medejer af.

Fokus på det nære - Vi køber gerne biodynamisk og økologisk, men har lige så meget fokus på det nære og køber grønsager og æg lokalt, når det er muligt, understreger han.

Da butikken var indrettet, var Ulrik Bing klar til at åbne. Han tænkte ikke, coronavirus holdt så længe, som den nu ser ud til.

Han trodser også sæsonen, døren er åben alle dage i den annoncerede åbningstid. Kunder må aldrig møde en lukket dør.

- Jeg tror, der bliver meget at lave, straks der genåbnes formentlig som sidst, hvor vi til start kunne servere udendørs. Så jeg er i gang med at lave udendørs pladser her og ved Færgen Ellen.