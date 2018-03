Alle dage frem til påske forhandles der i Forligsinstitutionen

Alle dage frem til påske er der møder i kalenderen, oplyser Forligsinstitutionen. Det er endnu uklart, om forhandlerne også må tage weekend og helligdage i brug for at gøre et sidste forsøg på at få en aftale i hus.

Fredag og mandag mødes topforhandlerne på det kommunale område. Tirsdag er det regionernes topforhandlere, mens statens topforhandlere mødes onsdag i Forligsinstitutionen.

På statens område er det innovationsminister Sophie Løhde (V), der leder forhandlingerne på arbejdsgivernes vegne. Og hun er meget opsat på at lande en aftale, lyder det i en skriftlig kommentar.

- Jeg har fra dag et været optaget af at lande en overenskomstaftale, som begge parter kan se sig selv i, og det mål har jeg fortsat.

- Vi har undervejs flyttet os i forhandlingerne, og vi er parate til at flytte os yderligere, så vi kan indgå en ny overenskomstaftale, siger Sophie Løhde.

Udmeldingen kommer, efter at den nyvalgte KL-formand, Jacob Bundsgaard (S), torsdag appellerede til forhandlere på begge sider af bordet om at gøre alt for at nå en aftale.

- Når jeg ser på de knaster, der er, så synes jeg ikke, at de er større, end at vi burde kunne løse dem ved forhandlingsbordet. Jeg synes ikke, at de er store nok til at retfærdiggøre en kæmpemæssig konflikt, hvor vi sætter hele landet i stå, siger han.

Jacob Bundsgaard erkendte dog, at der udestår en reel knast, når det handler om lærernes arbejdstid.

Ifølge fagbladet Folkeskolen er netop lærernes arbejdstid tema for fredagens møde i Forligsinstitutionen.

Fagforeningerne har varslet strejke for op mod 80.000 offentligt ansatte fra 4. april.

Arbejdsgiverne i stat, regioner og kommuner har svaret igen med et varsel om lockout for 440.000 ansatte fra 10. april.