Alka-ejer: Folk glemmer Alkas krise

I stedet for deres eget forsikringsselskab har fagforeningerne fået 8,2 milliarder kroner, et håndslag på, at priserne ikke stiger for medlemmerne de første fem år og mindre eksponering over for forsikringsbranchen.

- Det virker som om, at nogen har glemt, at Alka for ikke mange år siden var i krise. Dengang ville fagforeningerne ikke skyde penge ind, så man fik en udenlandsk investor.

- Nu kan jeg forstå på nogle forbund, at alt kommer til at være ren idyl for Alka for evigt.

- Sådan en garanti vil jeg nødigt give. Bare fordi himlen er lyseblå i dag er den det ikke nødvendigvis om 5-10-15 år, siger formand for fagforeningen HK og bestyrelsesformand for Alka Kim Simonsen.

Han føler sig samtidig med egne ord ganske tryg ved Tryg.

Tryg har allerede aftaler med en stribe andre fagforeninger, der er ganske tilfredse. Og hvis Tryg ikke har det bedste tilbud til Kim Simonsens medlemmer om fem år, så kan HK frit gå til andre.

Set fra stolen som formand for Alka er tiden rigtig nu, fordi prisen er høj og fordi det bliver sværere og sværere at være et mindre forsikringsselskab.

- Nu kan vi koncentrere os om at gøre det, vi er bedst til, nemlig at være fagforeninger. Og så kan Tryg gøre det, de er bedst til, nemlig at være forsikringsselskab,

- Forude står stigende myndighedskrav og ting som førerløse biler, der kan ændre markedet fundamentalt. Det er Tryg langt bedre til at håndtere, end vi er, siger Kim Simonsen.

Med Tryg får Alka samtidig en ejer, der er styret af Tryghedsgruppen. En demokratisk, dansk fond, der uddeler penge til godgørende formål. Andre købere har stået på spring, fortæller formanden.

- Jeg har været formand for Alka i snart otte år. Og jeg kan nævne seks forskellige selskaber, der har prøvet at købe os. Men vi har valgt Tryg, fordi de er danskejede og har en god historik.

- De har et værdigrundlag, der ikke bare er at tjene penge, men også at sende penge tilbage til samfundet. Så vi synes, at vi har fundet en rigtigt fin partner i Tryg, siger Kim Simonsen.