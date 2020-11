Se billedserie Kasper Tidemann, stifter og administrerende direktør i Alefarm Brewing glæder sig over, at der er bud efter øllet fra Greve. Indtægten fra aktietegningen har skaffet penge til en udvidelse af produktionen. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Alefarm Brewings aktier revet væk

Erhverv - 05. november 2020 kl. 12:47 Kontakt redaktionen

Anders Spanggaard Det familiedrevne mikrobryggeri Alefarm Brewing i Greve gør i morgen fredag den 6. november klokken 09.00 sin entré på den københavnske minibørs Nasdaq First North. Bryggeriet afsluttede for en uge siden salget af 5,4 millioner nye aktier til en udbudskurs på 5,00 kroner pr. aktie. Det gennemførte salg har givet Alefarm Brewing 27 millioner kroner i kassen, men ifølge stifter og administrerende direktør i selskabet, Kasper Tidemann kunne man have solgt aktier for 55 millioner kroner - så stor var interessen.

- Gennem hele udbudsperioden har interessen for Alefarm Brewing været ganske betydelig, og vi er begejstrede for den overvældende interesse, som vi har mødt fra investorerne. Vi har nu fået den nødvendige kapital til at styrke produktionen, vores salgsindsats, globale markedsføring samt fortsat produktudvikling og innovation på bryggeriet, fortæller Kasper Tidemann.

Han garanterer, at han og de øvrige medarbejdere vil gøre deres yderste for at leve op til den tillid, de 2110 nye aktionærer har vist Alefarm Brewing ved at investere nogle af deres penge i selskabet.

Der er brug for pengene til at købe nyt udstyr, som er nødvendigt for at følge med den store efterspørgsel, der er på produkterne fra bryggeriet i Greve. Man kan simpelthen sælge alt det øl, der brygges.

- Så vi har blandt andet brug for flere gæringstanke og fade (tønder, red.) til fadlagring af øl. I løbet af det kommende år skal vi også være flere ansatte på bryggeriet. I dag er vi seks ansatte, og det tal kommer op på ti, oplyser Kasper Tidemann til Erhverv Sjælland.

Kunder blev aktionærer Han glæder sig meget over, at mange af Alefarm Brewings kunder har købt aktier i selskabet.

- Vore kunder er nogle fantastiske ambassadører for os forstået på den måde, at de er meget flinke til at fortælle om os og vore produkter på de sociale medier. Og det er da utrolig glædeligt, at mange af dem nu også har købt aktier i bryggeriet.

Trods opbakningen på hjemmefronten sælger Alefarm Brewing det meste af sit øl i udlandet. Den første øl, der blev produceret i bygningen i Greve for snart tre år siden, blev sendt til Rusland. Ifølge Kasper Tidemann er Alefarm Brewing det danske bryggeri, der eksporterer mest i forhold til den volumen øl, der bliver brygget.

Det hænger blandt andet sammen med, at Kasper Tidemann har opholdt sig meget i udlandet og er en flittig gæst på ølfestivaler rundt omkring i verden. Nethandel og flittig brug af sociale medier som Instagram er med til at få øllet fra Greve ud til mange lande på kloden.

- Der står jo i lærebøgerne, at man skal opbygge en solid position på hjemmemarkedet, før man bevæger sig ud på eksportmarkederne. Vi har gjort det omvendt, men det er jo gået meget godt alligevel, siger Kasper Tidemann.

Danske selskaber er ikke just berømte for at have mange kvinder i bestyrelseslokalerne, og her skiller Alefarm Brewing sig også ud. Administrerende direktør og stifter, Kasper Tidemann instisterer på, at halvdelen af mikrobryggeriets bestyrelse skal bestå af kvinder. Han har derfor hentet to kvinder ind i bestyrelsen, hvor de sidder sammen med to mænd.

Ingen af de to kvinder har erfaring fra tidligere bestyrelsesarbejde, men det mener Kasper Tidemann ikke gør noget. De to kvinder har andre kompetencer, som bryggeriet har stor gavn af. Han nævner Helene Abel Hansen, som er marketingsdirektør hos virksomheden Stokke A/S, der producerer ting til børn.

- Vi ønsker at gøre meget mere ved nethandelen. Det er Helene Abel Hansen mester i, så hun skal sikre, at vi styrer i den rigtige retning. Hun er ikke med, fordi hun har erfaring fra en bestyrelse. Hun er med, fordi hun er dygtig til nethandel, konstaterer Kasper Tidemann.

Så ringer klokken Bryggeridirektøren glæder sig meget til i morgen fredag. Folkene fra Nasdaq First North kommer nemlig forbi bryggeriet med en klokke. Den bliver der ringet med præcis klokken 09.00, som en markering af, at nu er Alefarm Brewing på børsen.