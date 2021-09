I sommerferien i år har rekordmange danskere valgt at holde ferie i et sommerhus. (Arkivfoto)

Aldrig før har så mange danskere holdt ferie i sommerhuse herhjemme som denne sommer.

I august var der 1,1 million overnatninger med danske gæster i udlejede sommerhuse.

Det er rekordmange danske overnatninger, og billedet har været det samme i juni og juli. Det oplyser Danmarks Statistik.

Hvis man sammenligner med 2019 - altså tiden før corona - er antallet af danske overnatninger i august fordoblet.

Antallet af overnatninger fra udlændinge er dog faldet i år. Det gælder primært tyskere, som historisk set har stået for langt størstedelen af overnatningerne i sommerhuse.

Derfor er det samlede antal overnatninger i sommermånederne faldet til 10,3 millioner. Det er tre procent under rekordåret 2020.

For hele 2021 er der dog udsigt til et rekordår, når man ser på antallet af overnatninger til og med september og bookinger for resten af året, skriver Danmarks Statistik.

Boligøkonom Mikkel Høegh fra Jyske Bank vurderer, at Danmark har gode muligheder for at tiltrække turister.

- Danmark er aktuelt et af de lande, der er mest åbnet efter corona, og det giver gode muligheder for at tiltrække turister.

- Derfor er der en god chancer for, at der snart kommer endnu flere turister fra Tyskland, Holland og Sverige.

- Det er godt nyt ikke bare for feriehusudlejerne, men også for de samfund, der er bygget op omkring sommerlandet, siger han.

Til gengæld forudser Mikkel Høegh, at de varme sommerdestinationer vil trække, men han forventer, at der fremover vil være flere, som holder ferie herhjemme sammenlignet med før corona.

- Selv om der er blevet åbnet for rejser, er det stadig mere omstændigt at rejse end før corona, og samtidig har mange fået øjnene op for de herlige muligheder, der er herhjemme, siger han.