Aktionærer får afvist sag mod Danske Bank i USA

I afgørelsen skriver de tre dommere, at "hvidvask i en enkelt afdeling i Estland ikke alene kan slå fast, at Danske Bank har gennemført en plan om bedrag for at snyde investorer", skriver Reuters.

Det fremgår ikke hvor stort et beløb, aktionærerne havde anmodet om at få i kompensation fra Danske Bank.

Søgsmålet begyndte, da Danske Bank i september 2018 meddelte, at en intern undersøgelse havde vist, at der var foretaget mistænkelige transaktioner fra udenlandske kunder gennem den estiske filial for omkring 200 milliarder euro, hvilket svarer til omtrent 1500 milliarder kroner.

Det var fire pensionsfonde i New York og Massachusetts, der stod i spidsen for søgsmålet på vegne af investorer, som havde mistet penge i Danske Banks aktier fra 9. januar 2014 til 29. april 2019.

Det har ikke været muligt for Reuters at få en kommentar fra hverken investorerne eller Danske Banks advokater.

Anklager mod Thomas Borgen, der er tidligere topchef for Danske Bank, og Ole Andersen, den nu afdøde tidligere formand for banken, samt to andre tidligere finansdirektører, er samtidig frafaldet ved retten i USA.

Danske Bank har de seneste år modtaget en række søgsmål, efter Berlingskes afdækning af formodet hvidvask gennem bankens estiske filial.

I april i år besluttede Søik, der også er kendt som Bagmandspolitiet, at droppe sigtelserne mod den tidligere ledelse for brud på hvidvaskloven.

