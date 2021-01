Aktierne dykker i Europa - analytiker ser ingen stor nedtur

Hvis faldet holder ved, vil det være lige på grænsen til at snige sig ind blandt de ti største fald for indekset på en dag, siden indekset blev skabt for lidt over fire år siden.

C25-indekset er ikke ene om at opleve fald torsdag formiddag. Blandt andet i Tyskland og Storbritannien er der indeksfald på omkring én procent.

Ifølge aktieanalysechef i Sydbank Jacob Pedersen er faldene udløst af en usikkerhed omkring, hvorvidt aktierne er blevet for dyre efter en periode med generelle stigninger.

- Aktierne har været prisfastsat efter, at 2021 skulle blive et normalt år. Og det er der meget, der nu tyder på, at det ikke gør.

- Det er bare at tage et kig ud ad vinduet på den virkelighed, vi er i. Stort set hele den vestlige verden er lukket ned, og det giver svære indtjeningsvilkår.

- Begynder man samtidig at frygte, at renterne skal stige på et eller andet tidspunkt i fremtiden, så er der ikke meget, der skal til, for at få aktierne til at falde tilbage, når man kigger på, hvor flotte stigningerne har været igennem en periode, siger Jacob Pedersen.

Torsdagens fald på aktiemarkederne kan måske få nogen til at begynde at blive bekymrede for, om der kan være en større nedtur på trapperne.

Det er dog ikke forventningen hos Jacob Pedersen.

Han regner i stedet med, at der er tale om en korrektion. Det vil sige en justering af aktiepriserne, så de får nogle mere svarende priser.

- En korrektion er godt nok altid det, der starter en større nedtur.

- Og selv om der er masser af risikomomenter, der indikerer, at der på et tidspunkt kan komme en større nedtur, så er det ikke det, vi forventer os.

- Vi forventer stadig at se et aktiemarked, der er understøttet af en god indtjening hos mange virksomheder, og som også er understøttet af ultralave renter, siger Jacob Pedersen.

I det danske C25-indeks er der størst fald til medicovirksomheden Ambu, som til gengæld også oplevede en meget stor stigning onsdag.

Derfor kan en del af Ambus fald også forklares med investorer, der vælger at sælge aktien, efter at aktiens pris har været stigende.