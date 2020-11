Aktiemarkeder fester efter lovende nyt om vaccinekandidat

Mandag formiddag gav det et ryk i aktiekurser i hele verden, da medicinalgiganten Pfizer meddelte, at en potentiel coronavaccine har vist sig at have over 90 procents effekt i et fase 3-studie.

I studiet har den gruppe, der har fået vaccinens to doser, 90 procent færre tilfælde med sygdommen covid-19.