Aktieanalytiker: SAS vil give underskud på få kvartaler

På den ene side risikerer selskabet at sætte hele årets overskud over styr på få dages strejke.

Det vurderer aktieanalysechef i Sydbank, Jacob Pedersen, der har stor indsigt i flybranchen.

- Med de nye aflysninger, så er vi oppe på fem dage uden fly i luften. Og hvis det koster mellem 60 og 80 millioner svenske kroner om dagen, så er vi allerede oppe på et anseligt trecifret millionbeløb, det har kostet SAS.

- Inden strejken brød ud, havde jeg en forventning om, at SAS i 2019 ville tjene omkring 1,2 milliarder svenske kroner før skat. Så hvis strejken varer i omtrent 14 dage, så er det overskud vekslet til underskud.

- Men hvis SAS giver efter for piloternes krav, så kan man være ret sikker på, at SAS inden for ganske få kvartaler vil give underskud og skulle til at kæmpe for at overleve, siger Jacob Pedersen.

Det er ikke bekræftet, hvad piloternes krav til løn har været. Men det har været beskrevet, at de svenske piloter angiveligt har krævet 13 procent mere i løn.

Piloterne i Sverige skulle af SAS være blevet tilbudt 2,3 procent, men det takkede de altså nej til.

Og selv om SAS så ud til at få et betragteligt overskud i år 2019, og i øvrigt har haft pæne overskud de seneste år, så er det ikke kommet let til selskabet.

- Man skal huske, at overskuddet for 2019 havde været papirtyndt, hvis ikke SAS havde sparet 900 millioner svenske kroner på den spareplan, man er i gang med.

- Så det er et vidnesbyrd om, at grænsen mellem at tjene penge og tabe penge i denne her industri er meget tynd, siger Jacob Pedersen.

SAS har søndag meddelt, at selskabet aflyser 1213 afgange mandag og tirsdag.

Med de seneste aflysninger er i alt 279.334 passagerer blevet påvirket af strejken.