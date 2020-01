Airbus stjæler flytronen i rædselsår for Boeing

Selv om skiftet på flytronen især hænger sammen med, at Boeings 737 MAX fik flyveforbud, fortæller det også lidt om tendenserne i flybranchen. Det vurderer Ole Kirchert Christensen, redaktør for netmediet Check-In.

- Det er klart, at 737 MAX-krisen gør, at Airbus kan overhale i år, men jeg synes også, at der er tegn på, at vi kommer at se en forskydning i de kommende år, siger han.

737 MAX-flyet fik flyveforbud, efter at det var involveret i to dødsulykker i henholdsvis oktober 2018 og marts 2019.

Derfor kunne Boeing ikke levere nye fly af typen. I stedet har over 400 af flyene hobet sig op - klar til levering når forbuddet igen ophæves.

Men selv når forbuddet er ophævet, har 737 MAX vist kommercielle svagheder.

Ifølge Ole Kirchert Christensen har Airbus været dygtig til at sælge fly til det, der kaldes midtersegmentet.

Groft sagt har Airbus været gode til at få sine fly med en midtergang til at flyve længere. Dermed kan de eksempelvis flyve over Atlanten mellem Europa og Nordamerika. Det er i det segment, at 737 MAX skulle være Boeings hit.

Som udgangspunkt forventer Ole Kirchert Christensen dog, at 2020 byder på en tilbagevenden til det normale - med Boeing som førende.

- 2020 afhænger meget af, hvornår 737-MAX igen kommer i luften. Kan de komme i luften i løbet af foråret, kan jeg ikke se, hvorfor Boeing ikke skulle kunne få førerpositionen igen i 2020, siger han.

- Kommer vi for langt hen på året, inden flyene går i luften, kan vi godt opleve endnu et år, hvor Airbus har førertrøjen på.

Jokeren bliver, om flybranchen i 2020 bliver kastet ud i en handelskonflikt mellem USA og EU.

- USA har i den grad raslet med sablen om toldregler til Airbus-fly, og EU kigger på, om man skal lave sanktioner den anden vej, siger Ole Kirchert Christensen.

Airbus leverede 893 fly i 2019, mens Boeing til og med november havde leveret 345.