Aflysninger på grund af coronavirus koster SAS millioner

Og det kommer med sikkerhed til at gøre ondt på SAS' indtægter, vurderer luftfartsanalytiker Jacob Pedersen fra Sydbank.

SAS annoncerede fredag, at selskabets stop for flyvninger til Beijing og Shanghai i Kina forlænges til 29. marts. Dermed er det to måneders flyvninger til Kina, der er aflyst.

- Det betyder først og fremmest, at man har to langdistancefly stående på jorden. Og det er dyrt. Det er indtjeningsmaskiner, der er parkeret på landjorden, siger han:

- Det koster formentlig SAS indtægter i omegnen af 140 millioner danske kroner.

Det er et estimat, da SAS ikke selv oplyser et tab, før der aflægges regnskab for perioden.

Det bygger på, at SAS på årsplan får otte til ti procent af sine indtægter på flyvninger til Kina. Det er lidt mindre på denne tid af året, vurderer Jacob Pedersen.

SAS stopper med at flyve til Kina, fordi myndighederne kæmper med at inddæmme coronavirus, der indtil videre har kostet mindst 1381 mennesker livet i Kina.

Og selv om SAS kommer til at savne indtægterne, kan noget af det tabte måske hentes igen, vurderer Jacob Pedersen.

Han peger på, at man kan begynde med at trække udgifter til eksempelvis brændstof fra de 140 millioner kroner.

Derudover fremhæver Jacob Pedersen, at SAS måske kan nyde godt af de afledte effekter på verdensøkonomien, som virussets spredning i Kina har haft.

- Vi har set oliepriserne og dermed også SAS' brændstofpriser falde ret meget. Det betyder også, at SAS kan spare penge, siger han.

I luftfartsbranchen er priserne på brændstof en faktor, der påvirker regnskaberne meget.

Det er dog mere kompliceret end som så. For luftfartsselskaberne køber ikke brændstof fra dag til dag. Det købes lidt tid i forvejen, og derfor er de lave priser mere en mulighed for SAS end en sikker besparelse.

- Kigger vi ind i andet halvår, er der ingen tvivl om, at det vil kunne kompensere for en meget stor del af tabet fra Kina-flyvningerne, hvis brændstofpriserne forbliver på et lavt niveau, siger luftfartsanalytiker Jacob Pedersen.