Afgørende måneder for B&O efter sort år

Coronakrisen har tildelt B&O store økonomiske tæsk, men det så også svært ud i forvejen, mener analytikere efter et turbulent år for den ikoniske virksomhed.

Det vurderer investeringsanalytiker Per Hansen fra Nordnet, efter et årsregnskab fra 2019/2020 fra B&O, hvor bundlinjen viste et samlet tab på 576 millioner kroner.

De kommende måneder frem til julesalget bliver afgørende for, om Bang & Olufsen kan fortsætte alene, eller om den ikoniske virksomhed må forsøge at gifte sig bort i et fornuftsægteskab.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her