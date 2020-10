Se billedserie Mellem CSR-chef Louise Elver og afdelingschef i Holbæk, Henrik Larsen, ses en af de fire komprimatorer, som sikrer, at antallet af afhentninger af store containere med affald reduceres med cirka 100 om året. Ved siden af ligger træpaller, som frasorteres til genbrug. Foto: Kaj Ove Jensen

Affaldssortering og genbrugs-kitler

Erhverv - 22. oktober 2020 kl. 12:58 Kontakt redaktionen

Af Kaj Ove Jensen Tidligere fik Berendsen Textil Service i Holbæk hvert år afhentet over 100 store affaldscontainere, senest var det 118 styk. Det antal bliver fremover betragteligt lavere.

- Fra 1. august i år har vi sorteret i cirka 20 kategorier. Så vi regner med 15-20 afhentninger om året. Det vil give en CO2-besparelse på 8,2 tons ved cirka 100 færre afhentninger om året, fortæller Henrik Larsen, der er afdelingschef hos industrivaskeriet på Berendsen Allé 1.

I juni blev der indgået en politisk aftale om, at de private husstande fra 1. juli næste år skal sortere i 10 typer affald. Men det antal fordobler Berendsen altså.

blev der kun sorteret i pap, plast og brændbart og på det seneste også tekstiler, hvor der er kommet et krav om frasortering.

Både udendørs og et par steder indendørs er det synligt, at der nu sorteres i en snes kategorier.

Mest iøjnefaldende er fire store komprimatorer, som er lejet. Kategorierne er pap, brændbart, klar plast og symbiose-tøj (til genbrug eller forbrænding). Ved siden af komprimatorerne ligger der træpaller, der sorteres som genbrug og som træaffald. Ved at leje komprimatorerne nedbringes antallet af afhentninger med cirka 100 om året.

Det øvrige affald sorteres i containere, som har plads indendørs. Det er PVC, husholdningsaffald, træpaller, metal (tre kategorier - kobber, messing og blandet stål), brændbart, pap, hård plast og tekstiler til NGO'er (redesign af brugte tekstiler til brugsartikler).

Desuden er der renrums­artikler (kitler og heldragter, der bruges i sundhedsvæsnet i fattige lande), tekstiler til byggematerialer (lydpaneler og isoleringsprodukter samt øvrige tekstiler, der for tiden går til forbrænding eller genbrug).

De øvrige kategorier er glas, batterier, lysstofrør/pærer, it-udstyr, tonere samt papir og maling/opløsningsmidler.

Ny kittel klar til markedet Når det gælder genbrug, er Berendsen Textil Service også ved at være klar til - faktisk i denne uge - at lancere et nyt produkt, som er udviklet i afdelingen i Holbæk.

- De fem danske regioner bruger hvert år 2600 tons engangsartikler, som kan være kitler og afdækning til operationsstuer. Vi har udviklet forskellige ­kitler og heldragter, som kan vaskes mindst 100 gange, før de skal kasseres. Det kan altså reducere affaldsmængden fra 2600 tons til 26 tons, hvis alt engangsmateriale bliver erstattet af vaskbare tekstiler. Og desuden er der CO2-delen med sparet transport og håndtering, siger Henrik Larsen.

De nye kitler og dragter fremstilles af 100 procent polyester, som er genbrugsplast fra for eksempel sodavandsflaser, plastposer eller lignende. Produktet købes hjem fra virksomhedens leverandører. Men det er altså i Holbæk, ideen opstod, faktisk for mange år siden, før markedet var klar til det. Henrik Larsen fortæller, at ideen oprindelig kommer fra kundekonsulent i Holbæk, Carsten Falck.

Tiden for lanceringen af produktet er god, fordi der som følge af coronaen fra politisk side er talt om, at der i Danmark skal være et større lager af diverse artikler i sundhedssektoren.

Transport skal være grøn Tankerne om bæredygtighed stopper ikke med øget affaldssortering og nye kitler. Berendsen har 14 adresser i Danmark med tilsammen 120 lastbiler, heraf 11 i Holbæk.

Regeringens mål er en reduktion i CO2-udledningen på 70 procent. Men når det gælder distribution har Berendsen en ambition om i 2030 at have konverteret til en 100 procent grøn bilpark. Med en pris på el-lastbiler, der er fem-seks gange højere end for en almindelig lastbil og halvanden time om en genopladning er det ikke vejen frem på nuværende tidspunkt.

Henrik Larsen fik en idé, da han nær bopælen i Holbæk så en bil, der hentede madaffald. Den kom fra ecoMotion i Hedensted, hvor der produceres biodiesel udelukkende på madrester. En god del af produktionen ender i Tyskland på grund af høje afgifter i Danmark.

- Vi er i en idéfase, og tanken er, at bilerne i en afdeling - forhåbentlig i Holbæk - i første omgang skal overgå til at køre på biodiesel, fortæller Henrik Larsen.