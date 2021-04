Se billedserie Emma Novak mener, at fællesskabet med advokatvirksomheden DreistStorgaard har været med til at hælde ekstra benzin på motoren i Familietestamente.dk. Foto: Claus Sall

Advokatvirksomheden DreistStorgaard går sine egne veje

Erhverv - 08. april 2021 kl. 12:49 Kontakt redaktionen

Af Anders Spanggaard Advokatvirksomheden

DreitStorgaard er drevet af, at den aldrig må stå stille. Derfor investerer den hvert år en stor del af overskuddet i innovation. Nærmere bestemt har den sat som mål, at en tredjedel af overskuddet skal investeres i digital udvikling.

For præcis to et halvt år siden år siden købte den online-aktøren Familietestamente.dk med Emma Novak i spidsen, og det køb gav for alvor sparket ind i den digitale verden for advokaterne i DreistStorgaard, som indtil da havde holdt sig til de gængse sædvaner i den noget støvede akvokatverden.

- Vi slår selvfølgelig nogle »skæverter« indimellem, når det viser sig, at noget af det, vi sætter i gang på den digitale front, viser sig ikke at være så god en idé og så god en forretning, som vi havde troet. Men vi taber aldrig. Går et projekt ikke godt, lærer vi noget af det alligevel, lyder det Svend Aage Dreist, som er en de to grundlæggere af DreistStorgaard.

Advokatvirksomheden

har hovedsæde i Køge og opstod for fem og et halvt år siden, da Svend Aage Dreist og Søren Storgaard lagde deres advokatvirksomheder sammen. For to et halvt år siden kom Familietestamente.dk med ind i folden, da DreistStorgaard overtog hovedparten af virksomheden. Navnet Familietestamente.dk blev ikke ændret, og folkene bag den succesrige online portal fortsatte også i det nye setup. Det gælder blandt andre Emma Novak, som grundlagde Familietestamente.dk i 2016, da hun var jurastuderende.

To verdener mødtes Det var to meget forskellige verdener, der mødtes, da de to virksomheder kom under samme tag. Og det har til tider givet udfordringer. Men Svend Aage Dreist fortryder på ingen måde, at han tog kontakt til Emma Novak efter at have læst om hende og Familietestamente.dk i Børsen.

- Vi har fået utrolig meget ud af samarbejdet. Vi fik nogle unge jurister, som har det digitale i deres DNA, ind i vores virksomhed. På den måde blev der åbnet en dør ind til en helt ny verden for os. Vi har lært en masse om sociale medier, og vi er nu landets førende advokatkontor inden for digitale løsninger. Blandt andet kan vi nu tilbyde vore kunder landets bedste digitale løsning inden for stiftelse af selskaber. Hos os kan det klares for en beskeden udgift på 1000 kroner, forklarer Svend Aage Dreist.

Emma Novak supplerer med, at hun bestemt også er meget tilfreds med samarbejdet. At komme under DreistStorgaards vinger har nemlig tilført Familietestamente.dk juridiske kompetencer, som har hjulpet med at holde et højt niveau.

- Vi er meget tilfredse med, at vi indgik aftale med et så anerkendt og respekteret advokatfirma som DreistStorgaard. De bidrager med øgede faglige og forretningsmæssige kompetencer, som har været med til at hælde ekstra benzin i vores motor, fortæller Emma Novak.

Hvert fjerde testamente Emma Novak grundlagde Familietestamente.dk i 2016. Da hun og hendes kæreste blev forældre, ønskede de et testamente, men processen viste sig uoverskuelig og dyr. Derfor udviklede Emma Novak forretningskonceptet for en onlineportal, hvor kunderne nemt og inden for 24 timer kan oprette et skræddersyet testamente - til en konkurrencedygtig pris. Det kan faktisk gøres for en beskeden udgift på 2995 kroner inklusive rådgivning.

Det ligger både Emma Novak og Svend Aage Dreist meget på sinde at give danskerne en nem og billig adgang til at sikre sig ved sygdom og død. De føler derfor et stort ansvar for at udbrede kendskabet til Familietestamente.dk. Kun 16 procent af danskerne har skrevet testamente, hvorimod alle har en indboforsikring, og det, synes de, ikke giver mening.

Det lave antal testamenter er Familietestamente.dk dog i fuld gang med at lave om på, eftersom det udarbejder flere end 1000 testamenter og andre familieretlige dokumenter om måneden og nu står bag hvert fjerde testamente i Danmark.

- Hver anden familie er jo en sammenbragt familie, hvor der ofte er dine, mine og vores børn. Der giver det jo den grad mening at få lavet et testamente, da man jo på den måde kan sikre, at det, man ønsker efter sin død, kommer til at ske, anfører Svend Aage Dreist.

Emma Novak tilføjer, at det bestemt også kan give mening at beskæftige sig juridisk med tiden efter døden i familier med udelukkende fælles børn. I disse familier vil en bestemmelse i forældrenes testamente om, at arven efter dem skal være skilsmisse-særeje nemlig i mange tilfælde give mening.

- Et skilsmisse-særeje har den effekt, at det sikrer, at ens egne børn beholder arven ved skilsmisse. Mange vil jo gerne have, at arven bliver i ens egen gren af familien og ikke ryger over i en helt anden familie i tilfælde af skilsmisse, forklarer Emma Novak.

Fremtidsfuldmagter er en anden vare, hun og Familietestamentet.dk har på hylderne. Her er det dog ikke tiden efter døden, der tages hånd om - men derimod den sidste del af livet, hvor mange bliver så svækkede af demens og anden sygdom, at de ikke kan tage vare på sig selv og sikre egne interesser. Når man skriver fremtidsfuldmagt, udpeger man en person, man har tillid til, til at varetage ens interesser. Det kan eksempelvis være beslutninger omkring økonomi, salg af fast ejendom eller ophold på plejehjem.

- Det fylder meget hos os at få udbredt en viden om denne mulighed, hvor man for små penge kan sikre sig selv og familien, siger Emma Novak.

En Fremtidsfuldmagt koster 999 kroner med rådgivning og 600 kroner, hvis man kan klare det hele selv uden rådgivning fra juristerne i DreistStorgaard.

Utilstrækkelighed Produkterne har DreistStorgaard på de digitale hylder, og ifølge Svend Aage Dreist er det helt bevidst, da det er med til at holde prisen i bund. Typisk er prisen 1000 kroner inklusive rådgivning.

- Vi insisterer faktisk på, at der følger rådgivning med, men prisen er stadig lav.

Svend Aage Dreist brænder for, at det skal være så bekvemt for kunden som muligt, når man køber en vare hos en advokatvirksomhed. Det skal ikke afhænge af, hvornår en advokat har en ledig tid i sin kalender.

- Men det er der desværre mange af vore kolleger, som endnu ikke har fundet ud af. På den måde er vi med til at udstille branchens utilstrækkelighed, og det er da ikke alle kolleger, der er lige begejstrede for det, konstaterer Svend Aage Dreist.