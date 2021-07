Adgangskrav til attraktioner lempes efter hård tid

Hos Skagens Kunstmuseer har der i juli - til og med den 19. juli - været et fald på 30 procent i besøgene sammenlignet med samme periode i 2019 før pandemien.

Hos Lyngvig Fyr og Bork Vikingehavn, to af de store attraktioner i Vestjylland, har der i samme periode været et fald på henholdsvis 21 og 27 procent.

I Zoologisk Have i København hedder faldet frem til 20. juli 50 procent, beretter analysen om.

Et benspænd har blandt andet været, at udenlandske turister også er blevet afkrævet coronapas for at få adgang, siger Lars Ramme Nielsen, der er chef for turisme- og oplevelsesøkonomi hos Dansk Erhverv.

- Nu har vi tallene. Og de afspejler blandt andet, at blandt tyskere er tilbagegangen størst, og for dem er det ekstra besværligt.

- Det gælder også de steder, der er målrettet børnefamilier.

- Det er godt, at vi er kommet så langt, at reglen (om coronapas, red.) nu bliver ophævet. Vi havde gerne set det tidligere, fordi juli er den absolutte højsæson. Det er der, den største del af indtjeningen finder sted til de lidt mere tynde måneder, siger han.

Mens en del af oplevelsesindustrien nu slipper for kravet, skal passet stadig vises på restauranter og barer frem til den 1. september.

Men det undrer brancheorganisationen Horesta, der repræsenterer hoteller, turisme og restaurationserhvervet, sig over.

Annette Hyllebrandt, chef for turisme- og oplevelsesøkonomi hos Horesta, anerkender, at de fleste danskere enten er færdigvaccineret eller har fået første stik og dermed har et adgangsgivende coronapas eller vil få det inden for få dage.

Alligevel er hun ærgerlig over, at kravet ikke ophæves for restauranter. Organisationen har igennem længere tid kritiseret kravet om coronapas og efterlyst, at det blev fjernet.

- Det har stadigvæk omkostninger, siger hun.

- Vi synes, det er en forskelsbehandling af forskellige virksomhedstyper og områder, der har været pålagt krav om coronapas. Derfor ser vi altså stadig lidt, at vi som erhvervsliv bliver spændt for et ønske om at holde testkapaciteten oppe, siger hun.

Thorkild I.A. Sørensen, professor emeritus i epidemiologi på Københavns Universitet, finder det forsvarligt at fjerne coronapasset de aftalte steder. Ved mange af attraktionerne foregår oplevelsen udendørs, hvor smitterisikoen er mindre.

Men i forhold til restauranter og barer - og senere nattelivet, som åbner med coronapaskrav den 1. september - er det en fornuftig idé at bevare passet, mener han.

- Vi er fuldstændig bekendt med, at det ikke smitter så meget, hvis man er uden for i frisk luft. Problemet er at åbne for aktiviteter, hvor der er flere samlede i lukkede rum, siger han.

Coronapasset dokumenterer, at man er færdigvaccineret, immun eller har en nylig test for virusset med et negativt resultat.