Frivillige aftrædelser og forhandlinger med de ansatte har gjort det muligt for Aalborg Lufthavn at skulle fyre færre medarbejdere som følge af coronakrisen. (Arkivfoto)

Aalborg Lufthavn reducerer afskedigelser efter forhandlinger

Forhandlinger gør det muligt for Aalborg Lufthavn og Den Gamle By i Aarhus at skulle opsige færre end ventet.