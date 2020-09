ATP får igen milliardstore gevinster på sine investeringer

Efter en skidt start på året har ATP fået bedre held med sine investeringer.

Det fremgår af halvårsregnskabet fra det danske pensionsselskab.

ATP er en obligatorisk pensionsordning for danske lønmodtagere. Mere end fem millioner danskere er medlem af pensionsselskabet.

Alene i andet kvartal har ATP fået et positivt afkast på 17 milliarder kroner på sine investeringer på de finansielle markeder.

Det følger, efter at investeringerne i første kvartal gav et tab på 29 milliarder kroner.

Dermed er ATP kommet ud af første halvår med et samlet tab i investeringerne på 12 milliarder kroner.

Set over halvåret som helhed kom det største positive bidrag fra investeringer i stats- og realkreditobligationer, mens investeringer i børsnoterede udenlandske aktier gav det største negative afkast.

Ifølge Bo Foged, der er administrerende direktør i ATP, har første halvår været en periode præget af voldsom finansiel uro.

- Jeg hæfter mig ved, at ATP's garantier har været intakte gennem hele perioden, så medlemmerne er sikret den økonomiske grundtryghed, vi er sat i verden for at bidrage til.

- Selv om halvåret slutter med et minus, kan jeg ikke lade være med at skæve til udviklingen hen over sommeren, hvor investeringsporteføljen igen er i plus for 2020, siger Bo Foged i en pressemeddelelse.

De seneste måneder har de finansielle markeder generelt fundet fodfæste igen, efter at coronaudbruddet i starten af foråret skabte stor nervøsitet.

På grund af nervøsiteten for hvad coronavirus kunne få af betydning for blandt andet virksomheders økonomi, blev aktiemarkederne verden over hårdt ramt.

Siden har der dog været en markant bedring på aktiemarkederne.

Bare inden for den seneste tid er de ledende aktieindeks i både Danmark og USA lukket i rekordhøje niveauer.