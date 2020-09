Ændringer hos Mærsk rammer op mod 27.000 ansatte

Mærsk sætter gang i en større ændring af virksomhedens struktur. Det kan få betydning for over 20.000 ansatte rundt i verden.

Det oplyser den danske transport- og logistikkoncern i en pressemeddelelse.

Reorganiseringen består i, at det sydafrikanske rederi Safmarine fremover vil være en integreret del af Mærsk.

Speditionsvirksomheden Damco bliver samtidig også integreret i Mærsks logistik- og serviceprodukter.

Det betyder, at Safmarine og Damco ikke længere vil blive markedsført som selvstændige brands fra udgangen af 2020.

Ifølge Mærsk-direktør Vincent Clerc sker ændringerne med henblik på at give en bedre service til kunderne.

- Deres voksende behov i forsyningskæden øger efterspørgslen efter flere former for transport.

- For at imødekomme disse behov bringer vi vores virksomheds ekspertise og kapacitet endnu tættere på hinanden.

- At tage disse trin er nøglen til at fremskynde vores transformation, siger Vincent Clerc i pressemeddelelsen.

Samtidig ændres der i strukturen for Mærsk og det tilkøbte Hamburg Süd, der indtil nu har haft hver deres regioner. De samles nu for at rykke tættere på kunderne.

Øvelsen vil berøre mellem 26.000 og 27.000 ansatte hos Mærsk, hvor en lang række medarbejdere får nye funktioner eller teammedlemmer, fordi Safmarine-ansatte skifter til Mærsk-brandet, og Hamburg Süd og Mærsk får samme regioner frem for selvstændige regioner, som det er tilfældet i dag.

Det oplyser Mærsk til Ritzau Finans.

Der vil formentlig også blive enkelte afskedigelser i forbindelse med ændringerne. Mærsk sætter ikke antal på. I stedet vil selskabet fortælle mere om ændringerne i sit regnskab for tredje kvartal.

Sidste år havde Mærsk godt 83.000 medarbejdere. Medarbejderne er fordelt ud over en række forskellige forretninger.

For cirka to uger siden offentliggjorde Mærsk regnskab for andet kvartal. Det viste på trods af færre fragtopgaver et overskud på 2,8 milliarder kroner.

Overskuddet var tæt på en tredobling i forhold til andet kvartal sidste år.

Baggrunden for den store stigning var blandt andet en lavere oliepris og højere fragtrater.

Med højere fragtrater får Mærsk flere penge for at fragte varer for kunder.

Det har været med til at opveje for, at der har været mindre at sejle med for Mærsk under coronakrisen.