Ægtepar gjorde hobby til levevej

24. oktober 2019

Rigtig mange mennesker har en hobby, de holder af. Det er dog de færreste, som rent faktisk kan leve af den.

Det er ikke desto mindre, hvad Louise og René Friis Kusk fra Skamstrup gør. De har sagt deres fuldtidsjob op og har startet firmaet genbrugbare.com, hvor de handler med brugte møbler og design.

Louise og René Friis Kusk har i mange år haft en passion for designermøbler. Særligt dansk-designede møbler fra 1950'erne til 1970'erne. Tidligere købte parret møbler til sig selv, som de en gang imellem solgte videre. Det skulle en aften foran fjernsynet dog vende op og ned på.

- Vi sad og så et af de tv-programmer, hvor deltagerne får x antal kroner, og dem skal de så få til at yngle ved at købe ting og sælge dem videre. For sjov lavede vi et internt væddemål, hvor vi skulle se, hvem der på 14 dage kunne få 5000 kroner til at yngle mest, fortæller Louise Friis Kusk.

- Det viste sig, at vi faktisk var ret gode til det. Derfor fortsatte vi, og efter tre måneder havde vi tjent så meget, at vi var nødt til at oprette et CVR-nummer, siger Louise Friis Kusk, hvis firma handler med møbler, der er niveauet lige under de dyreste danske designmøbler, da flere har råd til dem.

Startede uden lån Parret havde så stort talent for at spotte de rigtige møbler, købe dem og sælge dem videre med fortjeneste, at Louise Friis Kusk, som arbejdede som konsulent i Region Sjælland, i 2017 gik på deltid for at arbejde i parrets firma. I sommeren 2018 sagde hun sit job i regionen op for at hellige sig genbrugbare.com 100 procent. Og ved skoleårets slutning i juni i år fulgte hendes mand trop, da René Friis Kusk kvittede sit job som lærer på Tølløse Slots Efterskole for sammen med sin kone at leve af parrets hobby.

- Vi kunne se, at vi kunne leve af det. Og så gav det os mulighed for at arbejde sammen. For hvornår er det lige, man får mulighed for at arbejde sammen med sin kone, siger René Friis Kusk, som i firmaet kunne gøre brug af erfaringer fra tidligere job - blandt andet i forhold til marketing, it og køb og salg. Parret har også måttet tillære sig nye færdigheder, da de begge er med til at sætte møbler i stand og ompolstre.

Rette hylde René og Louise Friis Kusk fortæller, at de kan mærke, at de er landet på den rette hylde. Blandt venner og bekendte var der dog en del skepsis, da de sagde deres job op og tog springet og blev selvstændige.

- Vi var fra starten drevet af, at det skulle være sjovt. Og nu er vi også drevet af, at det går godt. Da vi startede, havde vi ikke lavet en stor forretningsplan. Vi var omvendt heller ikke ude at låne penge til det. Så vi tænkte nok, jamen, hvad er det værste, der kan ske, hvis det ikke går, siger René Friis Kusk og uddyber:

- Så står vi måske med et varelager, vi skal af med. Men vi ender ikke med at skulle gå fra hus og hjem. Og så må vi ud og finde et andet arbejde. Det, der også gjorde det muligt, var, at vi var et godt sted i livet, hvor børnene er blevet store, og der er styr på rammerne, fortæller han.

Alt foregår online Som tingene går nu, er der ikke udsigt til, at parret i nær fremtid skal til at kigge på jobannoncer.

Genbrugbare.com, hvor alle handler foregår online via Facebook, Instagram eller firmaets hjemmeside, er blevet en succes. Ægteparret opkøber møbler i hele landet, og de har i dag private kunder i Danmark, ligesom de sælger til forhandlere i både ind- og udland. Eksempelvis handler de med 10 forhandlere i Asien.

Parret er ikke kommet sovende til succes, for der bliver lagt mange timer i firmaet, fortæller både Louise og René Friis Kusk, som kører over 60.000 kilometer om året for at hente møbler rundt omkring i Danmark.

Finder selv møblerne Parret finder selv møblerne på nettet, ligesom folk også henvender sig til dem, hvis de har noget, de vil sælge.

Derudover tager René og Louise Friis Kusk på auktion.

- Vi er stolte af, at vi på kort tid har lavet en lille millionforretning fra ingenting uden at låne noget. Og der er ingen garantier for noget, for der er mange, som gør dét, vi gør. Men vi kan se, at der ryger flere varer gennem butikken hele tiden, og det er rigtig dejligt, siger René Friis Kusk.

Vil bare leve af det - Vi har ingen ambition om, at vi skal blive kæmpe store. Vi skal kunne leve af det, betale vores regninger og gerne lidt mere. Måske vil vi på et tidspunkt ansætte en til for eksempel at hente og bringe varer, men det skal ikke være meget mere end det, supplerer Louise Friis Kusk, som selv kommer fra en købmandsfamilie.

Det behøver man dog ikke nødvendigvis at gøre, hvis man gerne vil være selvstændig. Fra René og Louise Friis Kusk lyder rådet, at hvis man vil følge i deres fodspor, så skal man starte simpelt. Man skal ikke binde for mange penge i det og generelt holde udgifterne nede. Derudover skal man lade firmaet vokse dynamisk.